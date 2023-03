Ajaleht The Times kirjutab, et Itaalia valitsus keelab riigis laboriliha, kuna Rooma tahab kaitsta riigi traditsioonilist toidutööstust.

"Itaalia on esimene riik, kes ütleb ei sünteetilisele toidule. See ei paranda tervist ega taga kvaliteeti. See ei paku kaitset meie kultuurile ja traditsioonidele," ütles Itaalia põllumajandusminister Francesco Lollobrigida.

Maailmas on praegu hulk firmasid, mis aretavad rakubaasil lihatooteid. Singapuris, Iisraelis ja USA-s on laboriliha arendamisega tegelevad idufirmad. USA toidu- ja ravimiamet kuulutas hiljuti Californias asuva firma laboris toodetud kanaliha söömise ohutuks.

Itaalia parempoolne valitsus tahab aga kaitsta riigi traditsioonilist toidutööstust. Rooma tahab, et Itaalia köök jõuaks UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Trento ülikooli bioloog Luciano Conti ütles, et laboriliha aitaks piirata traditsioonilist loomakasvatust, mille tõttu paisatakse atmosfääri 14 protsenti inimtegevuse tagajärjel tekkinud kasvuhoonegaasidest. Loomakasvatus nõuab ka suures koguses vett.

"Kuna rahvaarv maailmas kasvab, vajame juurde toitu. Peame selle nõudluse rahuldama nii, et ei kahekordista loomakasvatust," ütles Conti.

Itaalia põllumajanduse lobirühm Coldiretti leiab, et tehistoit ohustab Itaalia toidutööstust, mis annab veerandi riigi SKP-st. Coldiretti juht Ettore Prandini väitis, et laboriliha võib olla tervisele kahjulik.

"Selle uurimist rahastavad sotsiaalmeediaga seotud rahvusvahelised firmad. Kui nad kontrollivad ka toitu, siis on see esimene kord ajaloos, kui meil on tõesti valitsustest võimsamad ettevõtted," ütles Prandini.