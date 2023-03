Uuring: britid usaldavad nüüd Brüsselit rohkem kui valitsust Londonis

Briti inimestest enamik usaldab esimest korda 30 aasta jooksul Euroopa Liitu rohkem kui Londonis asuvat Briti parlamenti, selgus maailma väärtuste uuringust (WVS).

Sestsaadik kui Ühendkuningriik otsustas Brexiti referendumil Euroopa Liidust 2016. aastal lahkuda on brittide usaldus Briti parlamendi vastu vähenenud 10 protsenti jõudes 22 protsendini. Samal ajal tõusis usaldus Euroopa Liidu vastu 39 protsendini. Usaldus Briti valitsuse vastu langes samuti 2017. aastast 2021. aastani, vahendas The Guardian.

Endine Brexiti minister David Davis ütles, et uuringu tulemused tulenevad vinguvast, ebameeldivast ja tüütust vaidlusest (algses sõnastuses "a whiny, unpleasant, bitchy row") Brexiti osas briti parlamendis alates 2017. aastast, mis Davise sõnul on osutunud täiesti ebaproduktiivseks. Davis spekuleeris lisaks, et usaldus valitsuse vastu võis langeda ka koroonaviiruse pandeemia tõttu.

David Davis väitis lisaks, et Briti meedia, mille all ta tõi näidetena esile väljaanded The Sun, Daily Telegraph, Times and Daily Mail, ei kritiseeri Brüsselit enam samal määral nagu enne 2016. aasta Brexiti referendumit. "Keegi ei loe enam kandilistest maasikatest ega sirgetest banaanidest," lisas endine minister Davis. The EUObserver selgitas 2020. aastal, et müüt sirgetest banaanidest hakkas Briti meedias levima juba 1994. aastal ning vastavat jutupunkti kasutas 2016. aasta referendumil ka hiljem Briti peaministriks saanud Boris Johnson.

Maailma väärtuste uuringu kohaselt usaldab ainult 13 protsenti brittidest Briti meediat, olles sellega võrdlusriikide kõrval eelviimane. Ainult Egiptuses usaldatakse meediat vähem ning nii Mehhikos, Itaalias, Venemaal kui ka Brasiilias usaldas meediat rohkem.

Ainult 24 protsenti WVS küsitlusuuringule vastanutest ütles, et nad olid rahul Suurbritannia otsusega lahkuda Euroopa Liidust ning 49 protsenti olid lahkumise otsuses pettunud. WVS küsitlusuuringu andmeid analüüsiv professor Bobby Duffy ütles The Guardianile, et usaldus Briti parlamendile on alates 1990ndast aastast vähenenud poole võrra. Duffy tõi esile, et samuti on tugevalt vähenenud usaldus Briti politsei vastu ning see trend on eriti selge pealinnas Londonis.

Ainult 13 protsenti brittidest ütles küsitlusuuringus, et nad usaldavad Briti poliitilisi erakondi olles sellega sarnasel tasemel Brasiilia, Itaalia ja Prantsusmaaga. Samas Norras usaldab erakondi 36 protsenti inimest, Rootsis 32, Kanadas 23 ja Saksamaal 23.

Esimene maailma väärtuste küsitlusuuringu viidi läbi 1981. aastal ning Suurbritannias viidi küsitlusuuringu viimane laine läbi 2022. aastal.