Le Pen võib valimisvõidu korral vetostada brittide võimaliku naasmise EL-i

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et leiboristide järgmine juht võib tühistada Brexiti. Marine Le Peni juhitud Rahvuslik Liit (RN) võib aga võita järgmised Prantsusmaa presidendivalimised ning partei juhid on andnud märku, et võivad valimisvõidu korral blokeerida Suurbritannia taasliitumise Euroopa Liiduga.

Kohus mõistis kelmuses süüdi jäänud Le Penile viieaastase kandideerimiskeelu ning see võis nurjata ta lootused kandideerida 2027. aasta presidendivalimistel. Kui apellatsioonikohus ei tee Le Peni jaoks soodsat otsust, võib valimistele minna hoopis tema protežee Jordan Bardella. Küsitlused viitavad sellele, et ka Bardella võib valimised võita.

Igal Euroopa Liidu 27 liikmesriigil on aga uute liikmete vastuvõtmise puhul vetoõigus. Bardella majandusnõunik ja Euroopa Parlamendi liige Charles-Henri Gallois ütles ajalehele The Telegraph, et RN võib Suurbritannia ühinemise blokeerida, kui leiboristid ei korralda uut referendumit.

"Seda teha ilma referendumita oleks ilmselgelt demokraatia eitamine, sest rahvas väljendas referendumil oma tahet lahkuda. Jah, me oleksime sellele ilma referendumita vastu, ma arvan, sest igal juhul oleme me EL-i laienemise vastu," ütles Gallois.

"Minu jaoks tundub täiesti normaalne, arvestades, et lahkumise kohta toimus referendum, et me ei saa aktsepteerida riigi taasühinemist ilma referendumita," lisas Gallois.

Briti põhiseaduse kohaselt ei peaks riik Euroopa Liiduga taasühinemise kohta uut referendumit korraldama. Parteid võivad selleks mandaati küsida ka järgmistel üldvalimistel.

Peaminister Keir Starmer on vihjanud, et tulevatel aastatel võiks taasühinemise üle debatti pidada. Starmeri tool aga kõigub ning pole selge, kas ta jätkab lähiaastatel parteijuhina. Tema parteisisene rivaal Andy Burnham ütles juba eelmisel aastal, et soovib viia Suurbritannia tagasi EL-i.

Kui Suurbritannia peakski kunagi taotlema EL-iga taasühinemist, algaks pikk ühinemisläbirääkimiste protsess. Gallois ütles, et tema partei tervitaks Ühendkuningriiki rahvusriikide Euroopas, mis peaks endast kujutama reformitud Euroopa Liitu.

Ta lisas, et isegi kui tema partei ei võida järgmisi Prantsusmaa presidendivalimisi, ei toimu brittide taasliitumist ikkagi. Gallois leidis, et euroskeptik Nigel Farage võidab järgmised Suurbritannia valimised, mis tõmbab kriipsu peale ka Suurbritannia võimalikule naasmisele EL-i.