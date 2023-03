Itaalia keelas juturoboti ChatGPT

Itaalia teatas reedel, et keelab andmekaitsega seotud murede tõttu juturoboti ChatGPT.

Itaalia andmekaitseamet teatas, et alustas uurimist USA ettevõtte isikuandmete kogumise kohta. Itaaliast sai nüüd esimene riik, mis keelas ChatGPT seoses andmekaitse muredega, vahendas Financial Times.

Eelmise aasta 30. novembril avalikustas OpenAI juturoboti ChatGPT. Tegemist on tekste genereeriva masinõppe rakendusega, mis on juba tõstatanud mitmeid küsimusi autoriõiguste kohta. Mitmed ülikoolid on juba ChatGPT kasutamise keelanud.

OpenAI avalikustas 14. märtsil veelgi võimsama keelemudeli GPT-4.

Hiljuti allkirjastasid sajad eksperdid kirja, milles nõudsid tehisintellekti arendamise peatamist. Avaldatud kiri soovitab peatada võimekamate süsteemide arendamine kuueks kuuks, mis on valdkonnas võrdlemisi pikk aeg. Teadlaste sõnul võivad sellised süsteemid kujutada sügavat ohtu inimkonnale.