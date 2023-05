"Tehisintellekti ristiisa" lahkus Google'ist ja hoiatas AI eest

Arvutiteadlane, keda on nimetatud "tehisintellekti ristiisaks", ütles üles oma töökoha Google'is, et võtta sõna tehisintellekti (AI) tehnoloogia ohtlikkuse kohta, vahendas esmaspäeval USA meedia.

Geoffrey Hinton, AI-süsteemides kasutatava tehnoloogia üks loojaid, ütles New York Timesile (NYT), et selles valdkonnas tehtud edusammud kujutavad "sügavat ohtu ühiskonnale ja inimkonnale".

"Vaadake, kuidas see oli viis aastat tagasi ja kuidas see on nüüd," ütles ta esmaspäeval avaldatud artiklis. "Võtke see erinevus ja kandke see tulevikku. See on hirmutav."

Hinton märkis, et tehnoloogiahiidude vaheline konkurents on pannud ettevõtteid avaldama rutakalt uusi AI-tehnoloogiaid, seades ohtu töökohad ja andes hagu valeinfo levikule.

Google ja OpenAI, mis lõi populaarse juturoboti ChatGPT, hakkasid 2022. aastal arendama süsteeme, mis kasutavad oluliselt suuremas koguses andmeid kui varasemad süsteemid.

Hinton ütles NYT-le, et analüüsitavate andmete mahu tõttu võivad need süsteemid tema arust inimintellekti mingil moel ületada.

Ehkki AI-d on kasutatud inimeste abistamiseks nende töös, võib juturobotite nagu ChatGPT kiire areng hakata ohustama ka töökohti endid, leidis ta.

Samuti hoiatas ta AI loodud valeinfo võimaliku leviku eest, märkides, et keskmine inimene ei pruugi enam "aru saada, mis on tõsi".

Hinton ütles oma töökoha Google'is üles tänavu aprillis, vahendas NYT.

Märtsis tegid miljardär Elon Musk ja hulk eksperte üleskutse peatada võimsate tehisintellekti süsteemide arendamine, kuniks suudetakse tagada, et need on ohutud.

Avalik kiri, millele andis allkirja üle tuhande inimese, nende seas Musk ja Apple'i kaasasutaja Steve Wozniak, oli vastus OpenAI avaldatud GPT-4-le.

OpenAI teatel on tema uus AI süsteem palju võimsam kui selle eelkäija, mida kasutati ChatGPT-s.