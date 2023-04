Tantsurühmad said tantsupeole pääsemise teate päev varem

Vähem kui saja päeva pärast algab noorte laulu- ja tantsupidu. Kui lauljatel on ettelaulmiste pinge veel ees, siis tantsurühmadel on tantsud tantsitud ja nad ootasid tulemusi. Tulemused aga saabusid päev varem, kui oodatud.

Suvekuud lähenevad ja sel aastal toob suvi endaga 13. noorte laulu- ja tantsupeo. Tartu Miina Härma gümnaasiumi tantsurühma Härmatis juhendaja Anita Kreen rääkis, et pidu aasta võrra edasi lükanud koroonaaeg õnneks nende tantsurühma ei murdnud ja valmistumine on siiani sujunud väga hästi.

"Tuleb tunnistada, et eks igas liigis ole selliseid parajaid pähkleid, mis panevad pead murdma ja rohkem treenima ja ennast pingutama. Aga üldiselt on tantsud eakohased ja võimetekohased," ütles Kreen.

Kreen rääkis, et harjutamiseks on olnud juba parajalt pikk aeg, kuid kui kõik läheb hästi, siis töö veel ei lõppe.

"Tegelikult on 3. aprill see kuupäev, kui teatatakse rühmadele, kuidas on läinud ja kas on pääs lunastatud tantsuplatsile. Ja kui see läheb nii, et on pääsetud, siis loomulikult hakkab üldtantsu, finaaltantsu õppimine, mida me veel keegi ei tea, milline see välja näeb, aga siis hakkame sellega tööle," rääkis Kreen.

Härmatise tantsijad ja juhendaja teadnud sedagi, et noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman neid üllatab ja ütleb, et nad on pääsenud tantsupeole.

Tantsijatele on tantsupidu väga tähtis ja ootusärevus on suur.

"Seal on hästi lõbus õhkkond ja seal on hästi palju sõpru ja ma saan seal hästi palju kogemusi," ütles Härmatise tantsija Oliver.

"Minu jaoks on nii tantsu- kui ka laulupeod olulised sellepärast, et ma usun, et noorte õlul lasub just see kõige vastutusrikkam ülesanne hoida eesti rahvuskultuuri elus. Kui me Härmatisega sinna kuidagigi panustada saame, siis oleme me vähemalt midagi oma elus õigesti teinud," lausus Gerli.

Kurrikoff-Hermani sõnul jätsid vahepealsed harjutuspausidega koroona-aastad Eesti tantsuliikumisele oma jälje, kuid nüüdseks on kõigil tantsurõõm tagasi.

"Oleme eelproovidega teinud Eestile peale kaks ringi. Selle kahe ringi vahel on jäänud veel piisav aeg, et anda nõuandeid ja siukseid kohti, mis parandamist vajavad, parandada. Ja see vaatepilt, mis juba avanes peale teist eelproovi, soojendas väga-väga südant, nii et ei saa kahelda, et selle taga on väga suur ja tubli töö ja eelkõige pühendumus," lausus ta.

Teised tantsurühmade juhendajad võivad pühapäeval samuti enda postkasti kontrollida, sest üllatusena saavad kõik teavituse tantsupeo pääsme kohta oodatust varem.