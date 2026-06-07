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Tänavusel meeste tantsupeol osaleb rekordarv tantsijaid

Eesti
Meeste tantsupidu Rakveres.
Meeste tantsupidu Rakveres. Autor/allikas: ERR
Eesti

Viiendal üle-eestilisel meeste tantsupeol nimega "Viiekordne" osaleb rekordarv tantsijaid – 3300. Tänavuse peoga tähistatakse 20 aasta möödumist esimesest meeste tantsupeost, mille traditsiooni lõi tantsujuht Maie Orav.

Rakvere on sel nädalavahetusel meestest pungil. Ja mitte tavalistest, vaid lausa tantsivatest meestest.

Tallinna Ülikooli rahvatantsuansamblis Soveldaja tantsiv Mati osaleb meeste tantsupeol juba kolmandat korda

"Mida rohkem ma mõtlen, mida aastad edasi lähevad – see on ideaalne hobi, mis on balansis, sa ei tee ennast katki. Sa saad täpselt piisava füüsilise koormuse, mis on vaja. See on lõbus, natuke peab ka mõtlema, seltskond on alati hea, see täidab kõik vajadused ära, mis on vaja ühes hobis," lausus Mati.

Meeste tantsupidu on Mati sõnul väga meeleolukas.

"Kui tulevad ainult mehed, siis tulevad, täis mehelikkust, nii kõige halvemad pooled kui ka paremad pooled. Kui linn on niisugust meesenergiat täis, siis ilmselgelt vahepeal kuuleb asju, mida võib-olla naiste juuresolekul ei kuuleks. Aga samas kõik on positiivne ja väga lõbus," ütles Mati.

Keila kooli poisterühm on tantsupeoks harjutanud juba kolm aastat ning vastavad pärast esimest etteastet kui ühest suust, et tantsutundides käimine tasus ära.

Rakveres toimuva üle-eestilise meeste tantsupeoga tähistatakse 20 aasta möödumist esimesest meeste tantsupeost. Idee algataja oli toona Maie Orav, kes on ka tänavuse peo idee autor ja postuumselt aujuht, kelle loodud tantsusamme tuhanded poisid ja mehed Rakvere staadionil seavad.

"Tegelikult on eesti mees selline, et temale väga meeldib tantsida ja meeste tantse on mitmesuguseid. On selliseid, mis on hästi lõbusad, aga on ka selliseid, mis on natuke tõsisematel teemadel ja jõuliste liigutustega. Mulle tundub, et meestele meeldib tantsida mõlemat," lausus meeste tantsupeo üldjuht-lavastaja Aveli Asber.

Toimetaja: Marko Tooming

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