Helen Sildna esitas ministeeriumile nõutud raamatupidamise dokumendid

Sildna esitas nõutud dokumendid ehk Shiftworksi pearaamatu väljavõtted kultuuriministeeriumile reedel.

"Dokumendid, mida oleme Sildnalt korduvalt palunud, on nüüd esitatud. Kultuuriministeeriumi siseauditi osakond tutvub nendega ja kui on seal lisaküsimusi ja vaja midagi lisaks esitada, siis pöörduvad nad Shiftworksi poole," sõnas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.

Kultuuriministeerium sai Shiftworksilt raamatupidamise dokumente perioodi 2019-2021 kohta. "Hiljemalt 31. mail on meie lõppauditi tähtaeg. Kui selgub, et saab varem, on väga hästi, aga tähtaeg on mai lõpus. Siseaudiitorid annavad meile oma ettepanekud ja hinnangud, ja siis toimetame edasi," sõnas Sits.

Möödunud nädalal allkirjastasid Sits ja Sildna lepingu lisa, mille järgi on Shiftworks kohustatud ministeeriumile üle andma auditeeritud 2022. aasta majandusaasta aruande 31. oktoobriks. Edaspidi saab auditeeritud majandusaasta aruandest eeldus tegevustoetuse saamiseks kultuuriministeeriumilt. Varem selline kohustus ettevõttel puudus.

"Auditeerimiskohustuse lisamine Shiftworksi ja kultuuriministeeriumi koostöö osana alates aastast 2022 on mõistlik samm. See annab täiendavat kindlustunnet nii meile endile kui ka festivali teistele partneritele, rahastajatele ja teenusepakkujatele ning ühtlasi annab ka kultuuriministeeriumile põhjaliku ülevaate, milline on festivalide Tallinn Music Week ja Station Narva tegevuste tegelik maht ja kulud," ütles Sildna ERR-ile.

Kultuuriministeeriumi tegevustoetus moodustab Shiftworksi festivalide korraldamise eelarvest 15–20 protsenti.

Aastatel 2019–2023 on kultuuriministeerium eraldanud Sildna ettevõttele tegevustoetust, projektitoetuseid ja koroona kriisiabi ligi 1,1 miljon eurot. Toetuste saamisel nõustus Sildna juhitud Shiftworks, et ta säilitab kõik vajalikud dokumendid ja on valmis laskma kultuuriministeeriumil ka toetuse kasutamist kontrollida. Vastasel juhul lubas leping antud toetuse tagasi küsida. Möödunud aasta oktoobris alanud auditi komistuskiviks sai raamatupidamise pearaamatu väljavõtte audiitoritele edastamine.

Ministeerium oli olukorrast häiritud, kuid otsustas toetuse tagasi küsimisest loobuda ja määras Sildnale dokumentide esitamise viimaseks tähtajaks 3. aprilli.