Ossinovski: automaks on oluline ka kliimaeesmärkide täitmiseks

Ossinovski sõnul oli koalitsiooniläbirääkimistel eesmärk saada riigi rahandus vähegi aktsepteeritavasse seisukorda ja et senise maksukoormusega paremat rahalist seisu pole võimalik tekitada. Püsikulusid headele asjadele on võetud ilma, et oleks tekitatud täiendavaid tuluallikaid, lausus Ossinovski.

"Maksude tõstmine pole kunagi eesmärk omaette, neid tuleb tõsta nii vähe kui võimalik. Igasugune maksutõus pärsib majandust, seega pidime vaatama, milliste maksude tõstmine pärsib kõige vähem. Kõige vähem moonutavad seda vara- ja omandimaksud. Mis puudutab aktsiise, mitte ainult aktsiise, vaid ka tervise- või keskkonnakäitumist mõjutavad meetmeid, siis nende puhul pole ainult raha saamine eesmärk," sõnas Ossinovski.

"Loodame Lätiga tubaka- ja alkoholiaktsiisi kokku leppida, et koos seda teha. Aktsiisid tõusevad laugelt, aastatega," lisas Ossinovski.

Ossinovski ütles ka, et maamaksusüsteemi muudatused tulevad, lähtudes sellest, et on ka vaja kohalike omavalitsuste rahalist seisu parandada. "Küsimus on selles, et oleme maamaksustamise süsteemi üle vaadanud, et maa hindamine hakkab pidevalt toimuma. Uuel regionaalministril tuleb ülesandeks kohalike omavalitsuste finantsautonoomia ja -jätkusuutlikkuse suurendamine. Ääremaastunud kohalikele omavalitsustele tuleb finantsjõudu juurde anda, seda peame tegema ümberjagamisega rikkamate omavalitsuste arvelt," rääkis Ossinovski.

Omavalitsustel peaks olema vabadust rohkem maksupoliitika suunamisel, mul pole midagi selle vastu, et neil tekiks näiteks õigus turistidelt ööbimistasu võtta, sõnas Ossinovski.

Ühtegi täiendavat käibemaksuerandit ei tule, sõnas Ossinovski.

Ossinovski ei öelnud, et automaksu ei tule.

"Autode kontekstis on ilmselge, et Eestis kui autostunumas ühiskonnas Euroopas, on kliimaeesmärkide vaates muudatused vajalikud. Aga see on järgmiste etappide küsimus, sest Tallinnas saab valida, kas sõita autoga või ühistranspordiga, aga paljudel Eesti inimestel see pole valiku küsimus. Reformime ühistransporti maakondades, et tekiksid adekvaatsed valikuvõimalused. Pole eeldust, et see peab olema tasuta, vaid peab olema hea," rääkis Ossinovski. Tallinnas tasuta ühistransport toimib hästi, siin pole põhjust selle ümbervaatamiseks, lisas ta.

Koalitsiooniläbirääkijatel oli tõsiseid ilmavaatelisi vaidlusi solidaarse tervishoiusüsteemi osas. "Ka mitteekspert teab, et järk-järgult tuleb solidaarse ravikindlustuse tulubaasi laiendada, et tagada teenust. Lisaraha vaja on ka tänase taseme teenuse kättesaadavaks tegemiseks. Meie koalitsioonipartneritel on eelistuseks eratervisekindluste arendamine, et jõukamate inimeste tervishoiuteenuse kättesaadavust parandada, meie ütleme, et see tuleb vaesemate inimeste ligipääsu arvelt. Sellega me printsipiaalselt nõus ei ole. Kokku sai lepitud, et terviseminister jätkusuutlikkuse analüüsi teeb ja valitsusse toob," sõnas Ossinovski.

"Minule on kohta valitsusse pakutud, ma olen ära öelnud," ütles Ossinovski.

Väikekoolide küsimust arutati läbirääkimistel kümme tundi, palju oli erimeelsusi. "Oleme kokku leppinud, et tuleb täiendav lisaraha ja regulatsioonide muudatus, mis muudab kodulähedase hariduse pakkumise nõuet. Muudatuses on oluline, et esimene kuni kuues klass oleksid lähemal kui 60 minutit sõitu," lausus Ossinovski.