Reisilaeval elanud sõjapõgenikud peavad endale uue kodu leidma

Isabelle lepingu lõppemise eel suurendab sotsiaalkindlustusamet oma nõustajate arvu laeval, et aidata kaasa inimestele püsiva elukoha leidmisele, teatas sotsiaalministeerium kommentaariks teatele, et Tallinki leping SKA-ga lõppeb juunis ja alates juulist prahib Tallink Isabelle Kanada ettevõttele.

"Kui leping lõppeb ning inimesel ei ole üürikodu, pakub SKA talle uue koha lühiajaliseks majutuseks. SKA nõustajad vaatavad iga perekonda eraldi ning püüavad arvestada inimeste soovide ja töö, kooli- ning lasteaiakohtadega," seisab ministeeriumi kommentaaris.

Sotsiaalkindlustusameti kriisireguleerimise osakonna rändetiimi juht Liis Paloots ütles ERR-ile, et SKA prioriteet on, et Isabellel elavad põgenikud leiaks püsivad elukohad. Neile, kes seda juuniks leidnud pole, pakub SKA võimalust liikuda edasi järgmisesse lühiajalisse majutuskohta, mis aga ei pruugi enam asuda pealinnas.

Praegu on SKA-l aktiivses kasutuses kolm lühiajalist majutuskohta: Tallinnas laev Isabelle, Võisikul ja Sõmeral. Kui need täituvad või lepingud lõppevad, on SKA-l täiendavalt sõlmitud raamlepingud 117 partneriga üle Eesti põgenike lühiajaliseks majutamiseks.

Seda, mitmele inimesele neis majutuskohtades praegu lühiajaliseks peatumiseks kohta on, SKA ei täpsustanud.

Rahvusvahelise kaitse andmise seaduse järgi on SKA kohustus korraldada rahvusvahelise (sh ajutise kaitse) taotlejatele ja saajatele majutuskeskuse teenust. Rahvusvahelise kaitse saaja võib majutuskeskuses või SKA määratud kohas viibida kuni kohalikku omavalitsusse elama asumiseni. Samal ajal aitab SKA koostöös kohalike omavalitsustega leida inimesele püsiva elukoha. Seaduse järgi on eesmärgiks leida püsiv elukoht nelja kuu jooksul, kuid Eesti riik on tulnud vastu ja pakkunud põgenikele ka kauem majutust.

Tallinna Vanasadamas seisev Isabelle majutas Ukraina sõjapõgenikke alates möödunud aasta aprillist. Praegu on laeva pardal riigi poolt pakutaval ajutisel majutusel veidi alla 800 Ukraina sõjapõgenikku.