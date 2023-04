Täiendus koalitsioonileppesse: ettevõtete tulumaksu soodusmäär kaob

Uue valitsuskoalitsiooni erakonnad leppisid kokku, et ettevõtete soodustulumaksumäär kaob, mis tähendab selle ühtlustumist 22 protsendi juures ja regulaarsetele dividendimaksjatele suurt maksutõusu. Esialgu avaldatud koalitsioonilepingu tekstis seda muutust aga kirjas ei olnud.

"Kaotame regulaarselt jagatavale kasumile kohalduva madalama tulumaksu määra," seisab teisipäeval koalitsioonisaadiklute ehk Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide allkirjad saanud lepingus.

Mitmeid aastaid on Eestis kehtinud ettevõtetele kaks tulumaksumäära: 20 protsendi suurune üldine maksumäär ja 14 protsendi tasemel soodustulumaksumäär, mida on saanud ettevõtted kasutada regulaarsete dividendide maksmise korral. Tuntumad neist on olnud suured Rootsi pangad.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets kinnitas Delfile, et kavas on suur muudatus ettevõtete tulumaksu korralduses ning vastav lause oli kogemata seni avaldatud koalitsioonileppest välja jäänud.

Muutus tähendab, et 2025. aastast tõuseb ettevõtete tulumaks 20 protsendi pealt 22 protsedile ja soodusmaksu võimalust enam kasutada ei saa.