Meedia: USA võimud vahistasid luureandmete lekitaja

Üks ametnikest tuvastas, et lekitaja on 21-aastane Massachusettsist pärit Jack Teixeira, vahendas The Wall Street Journal.

USA valitsus algatas hiljuti luurelekete leidmiseks juurdluse. USA leht The Washington Post leidis üles algse Discordi jututoa, kuhu postitati avalikkuse ette lekkinud salastatud USA luuredokumendid.

Discord teatas, et teeb õiguskaitseorganitega koostööd. Discordi platvormi kasutavad eelkõige mängurid.

USA president Joe Biden vihjas juba varem neljapäeval, et võimud on lekitaja isiku tuvastamisele väga lähedal

"Nagu teate, käimas on uurimine. Luurekogukond ja justiitsministeerium tegelevad sellega ja nad on jõudnud väga lähedale," ütles Biden.

Biden rääkis Dublinis, kus ta kohtub Iirimaa presidendiga. See oli esimene kord, kui ta leket kommenteeris, vahendas CNN.

Eelmisel nädalal tuli ilmsiks USA luureandmete leke. Lekkinud dokumendid sisaldavad ka tundlikku informatsiooni Ukraina relvajõudude kohta.