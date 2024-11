USA kohus saatis Pentagoni salateavet lekitanud sõjaväelase 15 aastaks vangi

USA Massachusettsi ringkonnakohus määras Teixeirale 15-aastase vanglakaristuse, ehkki osariigi ringkonnaprokuratuur oli palunud mõista süüdistatavale maksimaalne, 17 aasta pikkune vanglakaristus.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) arreteeris Teixeira Massachusettsis osariigis Põhja-Daytonas 2023. aasta aprillis. Ta tunnistas end tänavu märtsis spionaažiseaduse alusel süüdi riigikaitsealase info teadvas hoidmises ja edastamises.

Pärast Teixeira vahistamist sai teatavaks, et ta postitas sotsiaalvõrgustikesse Pentagoni saladokumente, mis kajastavad USA poliitikat Ukrainast Lähis-Ida ja Hiinani.

Teixeira ülestunnistus oli osa tehingust, millega mees nõustus kuni 17-aastase vanglakaristusega, kuid vastutasuks loobusid prokurörid kõige tõsisematest spionaažisüüdistustest, mis oleks võinud saata ta eluks ajaks vangi. Teixeira tunnistas end süüdi kokku kuues süüdistuspunktis, mis talle esitati riigikaitseinfo edastamisega seoses.

Kui prokurör nõudis Teixeirale 17-aastast vanglakaristust, siis tema kaitsjad palusid kohtult 11-aastast vangistust. Nad tunnistasid, et nende klient tegi kohutava valeotsuse, mida ta kordas 14 kuu jooksul, kuid nende väitel ei olnud Teixeira tegevus, kuigi kriminaalne, kunagi mõeldud USA kahjustamiseks. Samuti ei olnud tal varasemat karistusi.

Rahvuskaartlast süüdistati USA kaitseministeeriumi ülisalajaste dokumentide avaldamises interneti sotsiaalmeediakeskkonnas Discord. USA õhujõudude rahvuskaardi arvutispetsialist Teixeira postitas vestlusfoorumisse hulga väga tundlikku teavet, kust see levis üle kogu maailma. Leke oli väidetavalt kõige tõsisem andmeleke Ameerika Ühendriikides alates 2013. aastast.

Lekked tekitasid Pentagonile piinlikkust, misjärel see on karmistanud kontrolli salastatud teabe kaitsmiseks ja karistas töötajaid, kes olid jätnud Teixeira kahtlase käitumise suhtes nõutavaid meetmeid võtmata.

Teixeira liitus septembris 2019. aastal USA õhujõudude rahvuskaardiga. Ta töötas Massachusettsi Otise õhuväebaasi 102. luurejaoskonnas küberkommunikatsiooni spetsialistina, mis on sisuliselt sõjaväe sidevõrkude eest vastutav IT-spetsialist.

Seal tõusis ta lennuväelase esimese klassi auastmeni, mis on õhujõudude altpoolt kolmas auauste. Leke on tekitanud küsimusi, kuidas niivõrd madala auastmega isik sai ligipääsu niivõrd olulistele saladokumentidele.

Teixeira advokaadid kirjeldasid teda kui autistlikku ja eraklikku isikut, kes veetis suurema osa ajast internetis, eriti oma Discordi kogukonnas. Nad ütlesid, et ta ei kavatsenud kunagi Ameerika Ühendriike kahjustada.

"Selle asemel oli ta kavatsus harida oma sõpru maailma sündmustest, et olla kindel, et neid ei eksitaks valeinformatsioon," kirjutasid advokaadid. "Jacki jaoks oli Ukraina sõda tema põlvkonna Teine maailmasõda või Iraak ja ta vajas kedagi, kellega kogemusi jagada."

Prokurörid aga väitsid, et Teixeiral ei ole intellektuaalset puuet, mis takistaks tal õiget valest eristada. Nad väitsid, et Teixeira vahistamisjärgsel diagnoosil kerge, hästitoimiv autism on nende menetluste puhul küsitav.

Võimude sõnul trükkis ta esmalt salastatud dokumendid, millele ta juurde pääses, välja ja seejärel hakkas jagama fotosid failidest, millel olid salajased ja ülisalajased märgised. Prokurörid ütlesid ka, et ta püüdis enne vahistamist oma jälgi varjata, millest annab tunnistust see, et võimud leidsid prügi hulgast tema puruks pekstud tahvelarvuti, sülearvuti ja X-boxi konsooli.