WSJ: USA majandusteadlased muretsevad üha rohkem inflatsiooni pärast

Ajalehe The Wall Street Journali poolt küsitletud majandusteadlased muretsevad üha rohkem inflatsiooni pärast. Majandusteadlased eeldavad, et föderaalreserv jätkab lähiajal rahapoliitika karmistamist.

Majandusteadlased eeldavad, et aasta lõpus jääb inflatsioon 3,53 protsendi tasemele. Jaanuaris eeldasid eksperdid, et 2023. aasta lõpus on inflatsioon 3,1 protsenti. Märtsis tõusis tarbijahinnaindeks viis protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Föderaalreserv tõstis märtsis intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra. Viimane intressimäärade tõus viis föderaalfondide intressimäära 4,75 ja 5,00 protsendi vahele, mis on kõrgeim tase alates 2007. aasta septembrist, kui puhkes ülemaailmne finantskriis. Enamik majandusteadlasi eeldab, et föderaalreserv viib föderaalfondide intressimäära vähemalt 5,125 protsendini. Enamik majandusteadlasi eeldab, et föderaalreserv sel aastal rahapoliitikat ei leevenda.

"Me ei oota sel aastal intressimäärade langetamist. Välja arvatud sel juhul, kui väikeste ja keskmise suurusega pankade ümber aset leidnud probleemid süvenevad veelgi," ütles konsultatsioonifirma RSM ökonomist Joe Brusuelas.

Kuna nii intressimäärad kui inflatsioon püsivad oodatust kõrgemal tasemel, siis hindasid eksperdid, et riiki võib tabada järgmise 12 kuu jooksul majanduslangus. Nad eeldavad, et langus tuleb lühiajaline ja see algab selle aasta kolmandas kvartalis.

Möödunud nädalal hoiatas Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), et suurenenud laenukulud aeglustavad sel aastal USA majanduskasvu.

Rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) teatas reedel, et naftakartelli OPEC tootmiskärped võivad inflatsiooni kiirendada. OPEC otsustas hiljuti, et kärbib naftatootmist umbes miljoni barreli võrra.

The Wall Street Journali küsitlus viidi läbi 7.-11 aprillini ning sellele vastas 62 majandusteadlast.