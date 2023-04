USA majanduskasv aeglustus 1,1 protsendile

Majanduse aeglustumist mõjutasid kiire inflatsioon ja tõusnud intressimäärad, vahendas The Wall Street Journal.

Tarbijakulutused, mis on majanduskasvu peamine tõukejõud, ja töötajate värbamine olid aasta alguses üllatavalt tugevad. Viimasel paaril kuul on need aga aeglustunud, sest Föderaalreserv jätkas majanduse jahutamise ja kiire hinnatõusu ohjeldamiseks intressimäärade tõstmist.

Tarbijad vähendasid veebruaris ja märtsis kulutusi. Kodude müük ning tööstustoodang langes aprillis. Töötajate värbamise kiire kasv aeglustus järk-järgult.

Osade majandusanalüütikute hinnangul jätkab USA majandus jahtumist ning aasta lõpu poole on võimalik ka majanduslangus.

"Tarbijad peavad hästi vastu vaatamata inflatsioonile ja Föderaalreservi tegevusele, kes on oma hoiakuid üsna järsult karmistanud. Rangem laenupakkumine hakkab näpistama," ütles TD Securities'i analüütik Jan Groen.

Endiselt heas seisus tööturg, kasvanud palgad ja kogunenud säästud on aidanud majapidamistel vaatamata kiirele inflatsioonile jätkuvalt kulutada. Mõttekoja Conference Boardi peaökonomist Erik Lundh ütles, et tarbijatel on veel raha alles, mis aitab toime tulla. Samas ütlevad osad tarbijad, et on kasvanud hindade tõttu pidanud kulutamist vähendama.

Bostoni kolledži majandusprofessori Brian Bethune'i sõnul mõjutab pankade laenupoliitika karmistamine tõenäoliselt väiksemaid ettevõtteid, kuna neil ei ole ligipääsu muule kapitalile. "Väiksemad ettevõtted on üsna kaitsetud. Nemad laenavad tavaliselt pangast," ütles Bethune, kelle sõnul pole väike-ettevõtetel luksust pikaajalisi võlgu võtta.