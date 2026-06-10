USA inflatsioon kiirenes mais 4,2 protsendini

Inflatsiooni kiirendasid kõrged energiahinnad. Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli märtsis 2,9 protsenti.

Samas viitasid mõned näitajad inflatsiooni aeglustumisele. Võrreldes aprilliga tõusid hinnad mais 0,5 protsenti, mis on veidi vähem kui aprillis (0,6 protsenti) ja märtsis (0,9 protsenti). See viitab , et energiahindade kiire tõus võis olla saavutanud haripunkti ning hakkab nüüd aeglustuma.

Majandusteadlased hoiatavad siiski, et varasem energiahindade tõus mõjutab veel mõnda aega ka teiste kaupade ja teenuste hindu. Lisaks avaldavad tehisintellekti investeeringutega seotud tarneahela probleemid täiendavat hinnasurvet, vahendas The Wall Street Journal.