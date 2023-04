Politsei küsitleb Narva loosungi väidetavat kirjutajat

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) teatas, et on võtnud ühendust mehega, kes väitis sotsiaalmeedias end olevat reedel Narva teisaldatud tanki asupaika tehtud agressiivse venekeelse loosungi autor. Samas hoidus PPA lähematest kommentaaridest.

"Politsei on postitusest teadlik ning hetkel suhtleme postituse teinud autoriga," ütles Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi pressiesindaja vahendusel esmaspäeval ERR-ile.

"Kõik täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel," lisas Püvi.

Narva tanki endise asukoha juures olevale müüririnnatisele tekkis reede hommikul grafiti, mis tsiteeris Peterburis hukkunud Vene sõjablogija Vladlen Tatarski vaenulikke sõnu. Venekeelne tekst, mis Narvas müürile maaliti, tähendab tõlkes: "Me võidame ükskõik keda, me tapame kõik, me röövime kõiki, keda vaja. Kõik saab olema nii, nagu meile meeldib". Samade sõnadega ähvardas Tatarski mullu septembris Ukraina toetajaid Kremlis toimunud vastuvõtul salvestatud videos.

Esmaspäeval avaldas aktivist-kunstnik Vovan Kastan (vene keeles Kaštan) sotsiaalmeedias postituse, milles väitis, et tema kirjutas müürile vaenuõhutava loosungi. Samas lubas ta tehtu eest ka vastutuse võtta. Kastani postitust võib mitmeti tõlgendada.

Grafiti eemaldati juba reede õhtuks.