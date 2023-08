PPA piiras autode ligipääsu Narva tanki endisesse asukohta

Eelmisel nädalal lõppes maa-ala võõrandamine riigile ja krunt kuulub nüüd PPA-le. 2025. aasta lõpuks püstitatakse sellele kohale drooniseire radar.

Teisipäeval paigaldas PPA sinna parkimist ja peatumist keelavad märgid ning sulges krundil asuva parkla.

"Praegu on seal paigaldatud parkimise ja peatumise keeluala. Tulevikus ilmselt, kui sinna tuleb see mast püsti, piiratakse ka mast aiaga ja seal viibida ei tohi. Riigikaitseobjektina on ta kõrgema tähelepanu all," selgitas Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Urmas Elmi.

Narva tankimonumendi asukohta tähistavad lilled viiakse ära. Inimeste liikumine keelatakse siis, kui radariehitus algab.

"Seoses nende praeguste lilledega, mis sinna on paigutatud, on meil nende inimestega saavutatud kontakt, me räägime nendega läbi, kas nemad viivad selle ära või siis missuguse kompromissi me nendega saavutame. Aga ma arvan, et me saame nendega kompromissi," ütles Elmi.