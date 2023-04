Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas ajalehes The New York Times ilmunud teadet, et NATO-l on valminud uued piirkondlikud kaitseplaanid oma idatiiva julgeoleku tagamiseks, sealhulgas ka Balti riikide kaitseks selliselt, et hoida üldse ära Vene vägede tungimine nende territooriumile.