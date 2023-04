Tartu südalinnas süttis restoranihoone

Tartu kesklinnas süttis neljapäeva õhtul põlema hoone, milles tegutseb restoran, baar ja milles on ruumid ka Tartu linnaraamatukogul. Inimesed kannatada ei saanud.

Päästeamet sai teate tulekahjust kell 20.09. Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Henrik Veenpere ütles ERR-ile, et tulekahju puhkes Kompanii 10 majas.

"Maja katusel on leegid, mida praegu üritatakse kontrolli alla saada. Praegu ei ole teada, mis seal täpsemalt juhtus või kust tuli alguse sai," rääkis Veenpere kella 20.30 ajal.

Pressiesindaja sõnul oli tegemist 3. astme väljakutsega. Kohale sõitis kolm päästeautot, redelauto, juhtimisauto, kiirabi ja politsei.

Kella 21.30 ajaks oli tulele piir pandud ning katusekorrusest tuli allapoole ei levi.

Lõuna päästekeskuse välijuht Guido Kokk kirjeldas "Aktuaalses kaameras", et päästetööd on kulgenud üsna ärevalt, kuna tegemist on suure L-kujulise hoonega vanalinnas, mille kivikatuse alt tulid leegid.

Kokk ei osanud esialgu hinnata, millest tuli alguse sai. Küll aga levis tuli tema sõnul soojustusmaterjali tõttu kiiresti edasi.

"Siin on pikad ruumid, mis on hiljaaegu ehitatud, kasutatud kipsplaatseinu, igasugust soojustusmaterjale ja tuli tänu sellele soojustusmaterjalile väga kiiresti levis edasi," rääkis Kokk, kelle sõnul alustasid päästjad katuse- ja seinakonstruktsioonide lahtivõtmist.

Koka kinnitusel kannatanuid hoonest ei leitud. "Kohe alguses läksid kolm suitsusukeldumislüli sisse ja püüdsid tulele piiri panna ja kannatanuid leida," ütles Kokk.

Politsei palub liiklejatel Tartu südalinnas Kompanii ja Gildi tänavat vältida, sest need on täiesti suletud. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles, et Laial ja Munga tänaval suunab politsei liiklust, Vabaduse puiesteel liiklejad suunatakse aga Narva maanteele. Politsei palub kohapeal jälgida politseinike juhtnööre.

Pressiesindaja sõnul on kohapeal vähemalt viis patrulli.

Kompanii 10 keldrikorrusel tegutseb restoran La Dolce Vita. Maja teisel korrusel asuvad Tartu linnaraamatukogu direktori, administratsiooni ja komplekteerimise ruumid. Linnaraamatukogu osakonnajuhataja Linda Jahilo ütles ERR-ile, et nii hilja õhtul ei tohiks aga majas enam keegi tööl olla. Ta lisas, et katusekorrusel raamatukogu ruume ei ole.