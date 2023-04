Venemaa võib maailma suurima tuumaristleja maha kanda

Venemaa tahab oma Põhjalaevastiku lipulaeva ristleja Pjotr Veliki maha kanda, vahendas The Moscow Times. Peeter Suure nime kandev laev on maailma suurim tuumajõul liikuv sõjalaev ning Vene uudisteagentuuri TASS teatel ka ainus Vene laevastiku pealveelaev, mis tahetakse teenistusest välja arvata.

Pjotr Veliki ristleja võeti Vene mereväe poolt 25 aastat tagasi kasutusele ning selle meeskonnas on rohkem kui 700 inimest. Laev pidi minema moderniseerimisele.

Allikate kinnitusel näitas samasse Kirovi klassi kuuluva Admiral Nahhimovi moderniseerimine, et sellist tüüpi tuumaristleja moderniseerimine on väga kulukas. TASS-i teatel suunatakse osa Pjotr Veliki meeskonnast Admiral Nahhimovi peale. Ukrainska Pravda samas tõi esile, et Vene Ria Novosti väitel ei ole Vene laevastikul kavas oma Põhjalaevastiku lipulaeva maha kanda. TASS rõhutas oma algses teates, et ristleja mahakandmise osas veel ametlikku kinnitust ei ole.

Admiral Nahhimov saadeti moderniseerimisele juba 1999. aastal ning sellele pidavat lisatama Kalibr tiibraketid. Samas ei suudetud töid tähtajaks ära teha ning ristleja on siiani Sevmaši laevaremonditehases. Eesti välisluureamet teatas oma 2020. aastal avaldatud aastaraamatus, et Vene kodumaise tehnika kehva taseme tõttu on alates 2016. aastast Sevmaši laevatehases keelatud Vene päritolu aparatuuri ja tööriistade kasutamine. Konkreetne välisluureameti raporti alapeatükk kirjeldas, kuidas lääne sanktsioonid takistavad Venemaal sõjalise võimekuse arendamist.

Vene Põhjalaevastik on varem mahakandmisele määranud Akula klassi (NATO klassifikatsioonis: Typohoon) suured allveelaevad Severstali, Arhangelski ja Dmitri Donskoi. 1970ndatel ehitatud allveelaevade uuendamist peeti liiga kulukaks.