Tallink plaanib Eestis koondada 400 töötajat

Koondamisotsust põhjendab Tallink Grupp sellega, et lõppevad laevade Isabelle ja Star pikaajalised rendilepingud. Kuna laevad Star ja Isabelle renditakse välja mitmeks aastaks ilma meeskondadeta ning mitmed kontserni laevad on juba mõnda aega samuti välja renditud, ei ole ettevõtte teatel neil praeguste teadmiste juures lähitulevikus võimalik kõigile töötajatele samas mahus tööd pakkuda.

Kollektiivne koondamine puudutab Eestis peamiselt laevade teenindavat personali, kuid Lätis nii teenindavat kui ka tehnilist personali. Kokku teavitas Tallink Grupp võimalikust koondamisest Eestis 400 meretöötajat kontserni tütarettevõttes Hansaliin OÜ ning Lätis 100 meretöötajat kontserni tütarettevõttes Tallink Latvija.

Lõplik koondatud töötajate arv selgub läbirääkimiste protsessi lõpuks, kuid on tõenäoliselt väiksem, kui osapooli teavitatud võimalik suurim kavatsus, märgib ettevõte.

Kollektiivse koondamise protsess algab sellest nädalast ning jõuab lõpule selle aasta varasügisel. Lisaks kollektiivsele koondamisele Tallink Grupi tütarettevõtetes Tallink Latvija ja Hansaliin OÜ (kontserni Eesti lipu all opereerivate laevade teenindav personal), on ettevõte juba alustanud väiksemas mahus koondamisprotsessi kontserni tütarettevõttes HT Laevateenindus (kontserni Eesti lipu all opereerivate laevade tehniline personal).

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene lisas, et ettevõte on seni püüdnud pikaajaliselt välja renditud laevade meeskonnaliikmetele tööd pakkuda teistel ettevõtte laevadel ning kontserni muudes tütarettevõtetes, kuid Stari lahkumine maikuus Tallinna-Helsingi liinilt Iirimaale ning Isabelle uue rendilepingu algus selle aasta juulikuus tähendab, et kõrghooaja järel ei ole senises mahus võimalik kõigile palgalistele tööd enam pakkuda.

Töötukassa täpsustas ERR-ile, et Hansaliin OÜ esitas töötukassale esmase kollektiivse koondamise teate, mille kohaselt puudutab see 407 töötajat. Kokku on ettevõttes 1263 töötajat.

Teates märgib ettevõte koondamise põhjustena järgmist: COVID-19 pandeemia ning sõjategevuse pikaajaliste ja jätkuvate mõjudega majandusele on AS Tallink Grupp vähendanud täiendavalt Läänemere liinidel opereeritavate laevade arvu ning sellest tulenevalt ei ole tööandjal lähitulevikus võimalik kauem samas mahus oma töötajatele (laevapere liikmetele) enam tööd anda või töökohta säilitada.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool lisas, et lõplik koondatavate arv võib väiksem olla. Näiteks koroonaajal teatas Hansaliin OÜ tuhande inimese koondamisest, lõpuks kaotas töö 745 inimest. Enamik neist võtsid end töötuna arvele, kuid praegu neid enam arvel pole, märkis Kool.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees Jüri Lember ütles ERR-ile, et ametiühingul ei ole palju hoobasid, et koondamist ära hoida, aga ehk õnnestub koondatavate arvu vähendada.

"Eks ta natuke meile kummastav on. Victoria ja Silja Europa peal, mis Euroopas täna hotellidena töötavad, on Eesti poolelt vaid vähendatud koosseisus tehniline meeskond. Nende teenindajate hulgas, kes võiks seal sadamates hotellina töötavatel laevadel hotelli asunikke teenindada, ei ole ühtegi Tallinki töötajat. Me näeme, et see on probleemne koht selle koondamise puhul. Ka laeva puhul on tegemist ettevõttega ja selle laeva pardal on teatud hulk töökohti ja nende kahe hotelli puhul on millegi pärast seal tööl võõrtöölised," kommenteeris Lember.

Lember rääkis, et ametiühingul on nüüd kaks nädalat aega konsultatisoonideks. "Me esitame tööandjale täiendavad küsimused ja proovime nendega läbi rääkida," lausus ta.