Tallink: koondamine ei tähenda tegevuse vähendamist

"Tallink ei plaani vähendada tegevust, vaid optimeerime liine tänaseid reisijate arve, taastumistrendi ja vajadusi arvesse võttes," ütles Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Katri Link kolmapäeval ERR-ile.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees Jüri Lember rääkis kolmapäeval "Vikerhommikus", et tema hinnangul ei ole võimalik 400 inimest praeguses olukorras koondada ilma selleta, et veel mõni laev käigust ära võetakse.

"See, et Tallink tuli välja sellise suure numbriga, siis minul ja kõigil töötajatel on jätkuvalt suured küsimärgid, et kust Eesti poole peal need 407 inimest leitakse. Me oleme kaks päeva arvutusi teinud ja need laevad, mis täna alles on, nende puhul saab kõige rohkem olla juttu ainult 200 töötaja töökoha koondamisest," ütles Lember. Ta lubas ettevõttelt küsida, kas neil on kavas veel mõni laev liinilt maha võtta.

"Sest olemasolevate laevade puhul on vaja teenindajaid vähemalt kuskil 1050, kui mitte arvestada reservi. Tallink on väitnud, et nad hoiavad püsivalt ka 5–8 protsenti reservi, et haigeid ja puhkusel olevaid inimesi asendada. Nii et ma veel kord kinnitan siin täiesti julgelt, et mingisugusest neljasaja inimese koondamisest – kui rohkem laevu ära ei anta – ei ole täna üldse võimalik rääkida," rõhutas ametiühingujuht.

Link märkis siiski, et esmaspäeval välja öeldud koondatavate arv on esmane konsultatsioonidele kaasatute arv. "Tõenäoliselt on lõplik koondatavate arv väiksem, nagu ka esmaspäeval avaldatud teates viitasime. Protsess käib ja lõplikud numbrid selguvad konsultatsioonide lõpuks," rõhutas Tallinki esindaja.

"Oluline on meeles pidada ka seda, et lisaks hiljutistele rendilepingutele laevade Isabelle ja Star osas on meil juba täna mitmed laevad välja prahitud, kelle meeskonnaliikmetele oleme laevade äraolekust sõltumata seni tööd leidnud ja pakkunud. Enamik neist laevadest on välja renditud ilma teenindava ja osaliselt ka ilma tehnilise meeskonnata," ütles Link.

Tallinki kodulehe kohaselt on ettevõttel üheksa kruiisilaeva (Baltic Queen, Baltic Princess, Galaxy I, Victoria I, Romantika, Silja Symphony, Silja Serenade, Silja Europa, Isabelle), neli kiirlaeva (MyStar, Megastar, Star, Superfast IX – see on renditud) ja kaks kaubalaeva (Regal Star, Sailor).

Tallink Grupi laevadest on praegu pikaajaliselt välja renditud:

- Superfast IX (Atlantic Vision) – Kanadas

- Romantika – Hollandis (opereerib Hollandi ja Norra vahel)

- Victoria I – Suurbritannias

- Silja Europa – Hollandis

- Galaxy I - Hollandis

- Isabelle – Tallinnas (alates 1. juulist 2023 prahitud välja Kanadasse)

- Star – alates 5. maist 2023 välja prahitud Iirimaale.

Tallink: Stari ja Isabelle lahkumise järel ei jätku enam kõigile tööd

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles pressiteate vahendusel, et ettevõte on seni püüdnud pikaajaliselt välja renditud laevade meeskonnaliikmetele tööd pakkuda teistel ettevõtte laevadel ning kontserni muudes tütarettevõtetes, kuid Stari ja Isabelle lahkumine tähendab, et kõrghooaja järel ei ole firmal senises mahus enam kõigile tänastele töötajatele võimalik tööd pakkuda.

Nõgene lisas, et ettevõte on teinud endast viimaste aastate jooksul kõik, et kriisiaastatel võimalikult paljudele kolleegidele jätkuvalt tööd pakkuda ning tagada ettevõtte ellujäämine.

"Kuigi töö maht on meil erinevate prahtimislepingute tõttu järk-järgult regulaarliinidel vähenenud, oleme seni leidnud võimaluse hoida inimesi tööl. Kahe täiendava rendilepingu ja aasta algul Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) nõutud kavandatust suuremate palgatõusude kombinatsioon eeldab nüüd aga meilt tegevuste optimeerimist," ütles Nõgene.

Sarnase protsessi viis Tallink Grupp eelmise aasta teises pooles läbi Rootsi tütarettevõttes Tallink Silja AB seoses reisilaeva Galaxy regulaarreiside lõpetamisega Turu-Stockholmi liinil ning laeva välja rentimisega.

Praegune kollektiivne koondamine puudutab Eestis peamiselt laevade teenindava valdkonna personali, kuid Lätis nii teenindava kui ka tehnilise valdkonna personali. Kokku teavitas Tallink Grupp täna võimalikust koondamisest Eestis 400 meretöötajat kontserni tütarettevõttes Hansaliin OÜ ning Lätis 100 meretöötajat kontserni tütarettevõttes Tallink Latvija.