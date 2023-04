Niguliste muuseumis näeb ilmselt Tallinnas raiutud Liivi ordumeistri kiviskulptuuri

Niguliste muuseumis saab sügiseni näha hiliskeskaegse kuulsa kiviraiumiskunstniku Michel Sittowi töid erinevatest riikidest. Kohale jõudis ka kunagise Liivi ordu meistri Wolter von Plettenbergi kiviskulptuur Riiast. See on ainus kord, kui Riia linnuse väravaportaali kohal olnud sadu kilogramme kaaluv kuju Lätist välja saab.

Saksa ordu Liivi haru maameister Wolter von Plettenberg oli viimati Tallinnas 500 aastat tagasi ja võimalik, et tellis siis oma skulptuuri Tallinnas tegutsenud kiviraiduritelt.

"1513 ja 1525 käis Plettenberg võtmas linnalt truudusevannet. On võimalik, et kui ta 1513 Tallinnas käis, siis tellis selle uhke skulptuuri," rääkis Eesti Kunstimuuseumi kuraator Merike Kurisoo.

Ordumeistri kuju on Nigulistes tänu Läti ajaloomuuseumile. Kuju koos Neitsi Maarja kujuga paiknes Riia linnuse suure värava kohal, kuid rändab sealt järgmisel aastal linnuse püsiekspositsiooni saali. Ilmselt see on ka ainus kord, kui ordumeister 500 aasta järel Tallinnas on.

Vähemalt pool tonni kaaluv ordumeister tuleb mitme mehega püsti tõsta ja alusele kinnitada, et ta ümber ei kukuks. Kinnitussein täidetakse tasakaalu saavutamiseks liivakottidega.

"Kuju ise on võrdlemisi raske, aga teisest küljest, see pind on võrdlemisi õrn. Ta eeldab mingit eri käsitlemist," ütles näituste korraldaja Villu Plink.

"Nagu oli siin põhjas ka näha, ta natuke on ikkagi viltu. Selle jaoks me oleme ette valmistanud hulga kiilusid. Leiame sobiva, et ta lõpuks saaks otsemaks. /.../ Tal on ka turvalisuse mõttes klambrid, mis seina peale lähevad, et ta oleks stabiilne," selgitas Plink.

Wolter von Plettenbergi rolli hinnatakse Vene vägede võitmises Smoline lahingus, mis tõestas, et Liivimaa suudab end välisvaenlase eest kaitsta. Samuti reformatsiooni ajal Vana-Liivimaa kokkuvarisemisest päästmises. Samas keelas ta 1507. aastal talupoegadel avalikult relva kanda.

Niguliste muuseumis saab 4. maist novembrini näha näitust "Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes", mis vaatleb esmakordselt kuulsa Tallinnas sündinud maalikunstniku Michel Sittowi Tallinna töökoja tegevust ja võimalikku loomingut dialoogis teiste temaga samal ajal siin tegutsenud rahvusvaheliste meistritega. Võtmeteosteks, mis avavad neid teemasid, on Bollnäsi püha hõimkonna altariretaabel ja Tallinna Kannatusaltar. Väljapanek avab kahe kunstiteose lood ja tähendused ning vaatleb neid laiemalt võrdluses teiste nende loomisaegsete teostega hiliskeskaegses Tallinnas ja lähipiirkondades.