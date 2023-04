Eraravikindlustuse müüjad soovivad maksusoodustusi

Viimastel aastatel on kiiresti kasvanud eraravikindlustuse müük ning kindlustusfirmad jagavad praegu omavahel turgu. Kuigi esialgu on äri kahjumlik ja kindlustusfirmad soovivad lisa maksusoodustusi.

Eesti üks tippkliinikutest kuulub Tartu Ülikoolile. Sellegipoolest otsustas Tartu Ülikool sel kevadel pakkuda oma töötajatele võimalus liituda Confido eraravikindlustusega. Ülikooli kantsleri Kstina Vallimäe sõnul on mitu põhjust.

"Üks on töötajate töövõime säilitamise toetamine. Teine on kindlasti töötajatele kindlustunde andmine, et juhul kui tekivad ootamatud terviseprobleemid, et nende lahendamine ei jääks pikkade ravijärjekordade või eraraviarvete finantsilise võime puudumise taha. ja kolmandaks ma usun, et see pakub täiendavat huvi meie välistöötajatele, kuivõrd nendel on olnud probleeme Tartus kvaliteetse ingliskeelse teenuse kättesaadavusega," lausus Vallimäe.

Eraravikindlustuse valis 85 töötajat. Sotsiaalminister Riina Sikkuti sõnul tekitab sellise lepingu pakkumine küsimusi.

"See võib tunduda atraktiivne, aga tõesti, ülikool, kellel on endal kliinikum, Eesti tipptervishoiuasutus, võib-olla peaks rohkem kaaluma, milline on toetuste või hüvitiste pakett, mida oma töötajatele võimaldatakse. Kas sportimise hüvitamine, mida on võimalik erisoodustusmaksuvabalt teha, kas see ei oleks inimeste tervise huvides suuremal määral kui eratervishoiuleping," lausus Sikkut.

Sikkuti sõnul lahendaks eraraha suurem kaasamine tervishoiumured vaid juhul, kui tervishoiutöötajaid oleks piisavalt, kuid neid napib.

"Kas nad teenindavad erakindlustuslepingu alusel eraraviasutuses seda noort töötajat, kes on saanud endale boonuseks mingi paketi või nad võtavad vastu meditsiinilisel vajadusel, meditsiinilisel näidustusel haiglavõrgu arengukava haiglas või töötavad meditsiinikeskuses. Seal on selge valik, kui inimene töötab ühes kohas, siis ta teises kohas vastuvõttu ei tee," ütles Sikkut.

Confido juhi Edvard Gardneri sõnul ei pea enam paika väide, et eratervishoid on kättesaadav vaid jõukatele.

"See algas edukate IT- ja finantsettevõtetega, aga tänasel päeval ostavad seda ka tootva ja teenindava sektori ettevõtted," lausus ta.

Aastaid on kehtinud maksuvabastus kuni 400 euro suurusele eraravikindlustusmaksele. Kindlustusseltside liidu juhi Mart Jesse sõnul on see summa ammu ajale jalgu jäänud ning võiks olla suurem. Sellegipoolest on viimastel aastatel eraravikindlustuse kasutamine kahekordistunud.

"Kui eelmisel aastal oli kindlustusmakseid laekunud kokku 14 miljonit, siis üle-eelmisel aastal oli see seitse miljonit. Kindlustatud isikute arv oli eelmise aasta seisuga 48 385 ja mälu järgi siis 2021. aasta lõpu seisuga 28 000," ütles Jesse.

Eesti pakub eraravikindlustust kuus ettevõtete ning Jesse sõnul on hetkel turu hõivamise periood, seetõttu ollakse kahjumis.

"Kindlustusmaksete tulu oli 14,4 miljonit, ainuüksi väljamakseid oli 13,5 miljonit, sellele lisanduvad tegevuskulud, vahendajatele makstavad tasud," lausus Jesse.