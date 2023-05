Toris näitasid täkud oma ilu ja oskusi

Täkupäeval oli võimalik näha Eesti tunnustatud tõutäkke ja hinnatud täkke, keda soovitakse aretuses kasutada. Samuti näidati ohustatud tõugu sugutäkke ja noori täkke, kes lähevad hindamisele.

Korraldajatele tegi rõõmu ilus kevadpäev ja rohkesti uudistajaid. See näitab, et ettevõtmine sai õigesti ajastatud ja sellel on tulevikku.

"Tänasel täkupäeval tuli end näitama 14 täkku, nende hulgas neli Eesti hobusetõu täkku, kaheksa Tori hobusetõu täkku ja kaks Eesti raskeveohobuse täkku. Eesmärk on ikkagi see ka, et Eesti inimene teaks, millised on Eestimaal olevad põlistõud ja üldse hobusetõud," rääkis täkupäeva peakorraldaja Agris Juhkov.

"Kõige vanem on üle kümne-, kaks kõige nooremat esitlusele tulevat täkku on kahe-aastased. See tähendab seda, et nad lähevad sel aastal alles täkuhindamisele. Siis vaadatakse ära, kas neist saab sugutäkke. See on nende teekonna algus alles," lisas Juhkov.

Tegemist oli perepäevaga, kus lastel oli võimalus hobustega lähemalt tuttavaks saada. Ja kui päris hobune tundub väiksematele pereliikmetele ehk liiga suur, siis poni on just paras, et hobumaailmaga tutvust teha.

"Tori hobusekasvanduses toimuval täkupäeval on väga suur tähtsus – see toob esile meie kohalikud tõud: põlistõu Eesti hobuse ja meie rahvusliku uhkuse Tori hobuse ja kange tööhobuse, Eesti raskeveo hobuse tõu. Täkuomanikud saavad oma iludused rahva ette tuua ja märaomanikel on jälle väga hea, kui näevad mitut täkku ja rohkem hobuste võimeid ja esitlust ühel päeval," rääkis Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tegevjuht Krista Sepp.