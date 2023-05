Politsei tabab aastas tuhatkond vale registreeringuga autot

Transpordiameti pressiesindaja Erki Varma selgitas ERR-ile, et liiklusseadusest tulenevalt kuuluvad Eestis registreerimisele siin alaliselt elava, Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsilise ja Eestis registreeritud juriidilise isiku ning välismaa äriühingu filiaali poolt Eestis kasutusele võetavad sõidukid. Registreerimisprotsessi tuleb alustada viie tööpäeva jooksul pärast kasutusele võtmist.

"Samuti kuulub registreerimisele välisriigis alaliselt elava füüsilise isiku, välisriigis registreeritud juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja kasutusele võetud sõiduk, mis on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta," lisas Varma.

Samas rõhutas ta, et liikluses osalevaid sõidukeid kontrollib politsei- ja piirivalveamet (PPA) ning transpordiamet sõidukeid liiklusest ei kõrvalda ning registreerimisele ei suuna.

PPA pressiesindaja Annika Maksimov selgitas, et politsei kontrollib autode registreerimise vastavust nõuetele tavapärase liiklusjärelevalve käigus.

"Näiteks 2020. aastal tuvastati Eestis 1174, 2021. aastal 860 ja 2022. aastal 916 sõidukit, mis ei olnud kehtestatud korras registreeritud või mille omanik oli ümber registreerimata," märkis ta.

Nendest andmetest ei ole siiski võimalik eristada, paljud neist sõidukitest olid võõrriikides registreeritud ja õigeaegselt jäetud Eestis registreerimata, rõhutas Maksimov.

Küll aga rõhutas PPA esindaja, et politsei iseenesest suudab kontrollida küll, kas mõni välismaa numbriga auto on Eestis sõitnud juba rohkem kui aasta. "PPA-l on võimekus kontrollida seda näiteks riigipiiri ületuse andmete põhjal, isiku ütluste, dokumentide põhjal (ostu-müügileping; passi templid jne)," märkis Maksimov.

Küsimusele, kas politsei võiks hakata pärast automaksu kehtestamist märksa enam peatama võõrriigi numbrimärkidega sõidukeid, et kontrollida, kas nende registreerimisega on kõik korras ja et tegu pole katsega hiilida kõrvale automaksu tasumisest, vastas PPA liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss, et praegu sellist plaani ei ole.

"Praeguse seisuga jätkame pärast automaksu kehtestamist järelevalvega sõidukite õigeaegse registreerimise üle samamoodi nagu praegu ehk teeme seda tavapärase liiklusjärelevalve töö käigus," ütles Kirss.

Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon on lubanud alates järgmise aasta 1. juulist kehtestada automaksu. Selle täpsemaid detaile alles arutatakse.