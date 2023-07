Ligi kolmandik luksusautodest on registreeritud töösõidukitena

Ligi kolmandik transpordiameti sõidukiregistris olevatest luksusautomarkide Bentley, Bugatti, Ferrari, Maserati ja Lamborghini sõiduautodest on registreeritud seal töösõidukitena. Maksu- ja tolliameti (MTA) hinnangul ei pruugi see siiski tähendada, et neid kasutatakse ka erasõitudeks.

Transpordiameti esitatud andmete kohaselt on suurim töösõidukite osakaal registreeritud Lamborghinide hulgas, madalaim töösõidukite osakaal on Maseratidel. Kokku oli juuni lõpu seisuga eelnimetatud viie automargi sõidukeid registris 580, millest väidetavalt töösõite tehakse 174 autoga (30 protsenti).

Juuni lõpu seisuga on registris 113 Lamborghinit, millest töösõitude märkega autosid oli 46 (40,7 protsenti).

Sama seisuga oli registris 188 Bentley't, millest töösõite tehakse 63 autoga (33,5 protsenti).

Ferrarisid oli registris 124, neist töösõitudeks kasutatakse 34 (27,4 protsenti) autot.

Maseratisid oli 30. juuni seisuga registris 155, neist töösõite tehakse 31-ga (20 protsenti).

Suve keskpaigas ei olnud Eesti autoregistris ühtegi Bugattit.

Kui arvestada ka peatatud kandega sõidukeid, siis on iga nimetatud luksusautomargi sõidukite arv registris umbes kümnendiku võrra suurem.

Transpordiameti andmeil registreeriti 2021. aastal esmaselt 288 sõiduautot, mille mootori võimsus on üle 400 kW, neist uusi autosid oli 140. Eelmisel aastal registreeriti sama võimsaid sõidukeid 405 (neist uusi 204) ning tänavu kuue kuuga on registreeritud 215 nii võimast autot, neist on uusi 128.

Maksuamet: luksusautosid saab ka tööks kasutada

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna juhtiv maksuaudiitor Madis Laas ütles ERR-ile, et ainuüksi soetatud sõiduki mark ei pruugi tähendada seda, et sõidukit ei kasutata 100-protsendiliselt töösõitudeks.

"Näitena võiks tuua äriühingud, mille tegevusalaks on sõiduautode rent. Sellised äriühingud tegelevadki sõidukite, sealhulgas kallite sõidukite rentimisega ning nende puhul tavaliselt ei teki ohtu, et ettevõtte nimel olevaid sõidukeid kasutatakse erasõitudeks. Teisisõnu, luksusautode soetamine ja töösõitudeks märkimine ei ole alati tehtud maksudest kõrvale hoidumise eesmärgil, vaid ärilistel põhjustel," selgitas Laas.

"Kuivõrd üheski seaduses ei ole ette kirjutatud, kui kalli sõiduki äriühing oma ettevõttele võib osta, siis ainuüksi sõiduki margist tulenevalt kalleid sõidukeid soetanud äriühingud MTA-l eraldi fookuses ei ole," lisas Laas.

Küll aga tuleb mistahes äriühingu sõiduauto kasutamisel ka erasõitudeks tasuda erisoodustusmaksud ning sõiduki ja selle tarbeks kaupade-teenuste soetamisel on tasutud käibemaksu mahaarvamine lubatud vaid osaliselt, rõhutas MTA esindaja.

"Nendele asjaoludele MTA maksukontrollide käigus kindlasti ka tähelepanu pöörab ning kui tuvastatakse 100-protsendiliselt töösõitudeks registreeritud sõiduauto kasutus ka erasõitudeks, on täiendavate maksukohustuste määramine kontrolli käigus tavapärane," ütles ameti juhtiv maksuaudiitor.

Erasõitudeks kasutatava auto maksumäär sõltub selle võimsusest

Maksuameti kodulehel avaldatud teabe kohaselt tekib erisoodustus tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise võimaldamisel. See tähendab, et ei ole oluline tööandja sõiduauto kasutamine erasõitudeks, vaid sõiduauto kasutamise võimaldamine. Samuti ei ole oluline tööandja sõiduauto kasutamisel erasõitude hüvitamine, sest see ei muuda erisoodustuse maksustamist.

Erisoodustus on oma olemuselt saaja ehk töötaja tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija ehk tööandja kohustus.

Erisoodustused ehk tööandja poolt töötajale antud hüved maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33 protsenti.

Erisoodustuse maksukohustus arvutatakse sõiduauto võimsuse järgi, mis uuel sõiduautol on 1,96 eurot kW kohta ja vanema kui viieaastasel sõiduautol 1,47 eurot kW kohta.

Näiteks uue 400 kW võimsusega sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,96 × 400 = 784 eurot ning sellelt arvutatakse tulumaks vastavalt 784 × 20/80 = 196 eurot ja sotsiaalmaks (784 + 196) × 33% = 326,67 eurot, maksukohustus kokku on seega 196 + 326,67 = 522,67 eurot kuus.