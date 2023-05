Eestis elavad türklased hääletavad presidendi- ja parlamendivalimistel

Kui Saksamaal said türklased valida juba aprilli viimastel päevadel, siis Türgi saatkonnas Tallinnas on see võimalus käesoleval nädalavahetusel.

Eestis elab tuhatkond türklast, kuid valimisõigust võivad kasutada ka teistes riikides elavad Türgi kodanikud.

Näiteks Riias sel aastal valimisjaoskonda ei avatud ning seetõttu ei ole teada, kui palju Lätis elavatest türklastest Tallinna tulevad.

Jaoskond on avatud ka pühapäeval kella üheksast hommikul kuni 21 õhtul.