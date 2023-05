Tagadi vanatehnikalaada keskmes olid BMW mootorrattad

Päikseline ilm oli laadale meelitanud tuhandeid inimesi. BMW mootorrataste 100. sünnipäeva puhul oli väljas temaatiline näitus, mille vanim mootorratas pärineb aastast 1932. Omanik Igoril kulus osade leidmiseks ja ratta ehitamiseks kolm-neli aastat.

"Küllaltki haruldane mudel. 7500 on neid välja lastud üldse ajaloos, neid mudeleid, ja see on üks nendest. See on kolmas seeria aasta 1932," lausus restauraator Igor Sumihhin.

Kohe sealsamas kõrval oli 1940. aasta mudel, mis oli kunagi kasutusel Aafrika armees. Selle sai omanik Anatoli Metus endale täiesti juhuslikult.

"Minu sõber leidis metsas, Kihnu saarelt. Kui ta mulle helistas, ütles, et on mingi raam vedelemas, siis kohe – ma olen Unicu klubi liige – on huvitav, kohe oli mõte sõita, vaadata ja oligi. Põhimõtteliselt oli põõsastes R12 raam.

Mõlemad mehed on mootorrattaid taastades kasutanud võimalikult palju originaalosi.

"Mootorratta jäänused ma sain Poolast. Aga osad igalt poolt – Saksamaa, Ukraina, Hollandist, kust ikka annab. Kõik, mis internet toob. Kõik tuli Eestisse lõppude lõpuks ja sai külge pandud siia," ütles Sumihhin.

"Väljaarvatud kast, on kõik originaal. Isegi nahkkotid on kolmekümnendatest. Ja mootorrattal on isegi rehvid originaalrehvid," lausus Metus.

Tagadi restauraatorite päeva korraldaja, vanamootorrattaklubi Unic-Moto liige Tõnu Piibur sõnas, et tegemist pole sugugi mitte tavalise laadaga.

"Eesmärk ei ole üleüldse kõiki asju maha müüa, vaid eesmärk on tulla oma varuosadega kokku, istuda selle hunniku otsas ja vaadata, mis ümberringi juhtub. Ehk siis hakkavad inimesed tulema ja küsima igasugu küsimusi ja räägivad, mis neil ka on. Ja siis saabki loodud selline mõnus kontakt erinevate restaureerijate vahel," lausus Piibur.

Tagadi restauraatorite päev sai alguse 1970-ndatell ja toimub kaks korda aastas – mai ja oktoobri esimesel pühapäeval.