Kreml: Kaliningradi ümbernimetamine Krolewieciks Poola poolt on vaenulik

Poola otsustas, et Kaliningradi linn peaks edaspidi Poola keeles olema Królewiec nagu oli veel 16. sajandil. Kremli hinnangul on Poola nimemuudatuse otsus vaenulik samm, mis piirneb hullumeelsusele.

Poola geograafiastandardikomisjon teatas, et Kaliningradi nimi on tehislik ning pole seotud ei selle linna ega ümbruskonnaga ning seetõttu soovitavad nad Kaliningradi nime asemel kasutada poola keeles nime Królewiec. Seda nime kandis see linn Poola kuningriigi ajal 16. sajandil.

Kui linna nimeks peaks edaspidi olema Królewiec, siis Kaliningradi oblastile anti samal kaalutlusel nimekuju soovituseks Królewiecka, vahendas BBC venekeelne teenistus.

Varssavi põhjendas nimemuutust sellega, et nõukogude poliitik Mihhail Kalinin, kelle auks Kaliningrad nime sai, oli seotud kümnete tuhandete Poola sõdurite hukkamisega 1940. aastal. Enne teist maailmasõda kuulus Königsbergina tuntud territoorium Saksa Preisimaa koosseisu. Kremli esindaja Dmitri Peskovi hinnangul on Poola otsus hullumeelsuse piirimail, vahendas Reuters.

Kaliningradi oblast on pärast Teist maailmasõda Venemaa poolt Saksamaalt annekteeritud eksklaav, mis kuulus varem Ida-Preisimaa osa. Kaliningradi oblasti pealinn Kaliningrad (endine Königsberg) on ainus Läänemere sadam Venemaal, mis on talvel jäävaba. Kaliningradi oblastil on maapiir Leedu ja Poolaga.