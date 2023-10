Riigikogu hääletab nädala pärast Königsbergi nime üle

Riigikogu väliskomisjon otsustas sel nädalal saata täiskogule hääletamiseks eelnõu, millega kohustataks valitsust kasutama edaspidi Venemaa Kaliningradi linna nime asemel selle sõjaeelset saksapärast nime Königsberg. Eeldatavasti 19. oktoobril toimuval hääletusel on otsuse vastuvõtmiseks vaja vähemalt 51 poolthäält, kuid ei ole kindel, et see kokku tuleb.

Ehkki väliskomisjon toetas üksmeelselt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikme, komisjoni aseesimehe Henn Põlluaasa algatust, tunnistasid koalitsioonisaadikud ERR-ile, et valitsusele sellise kohustuse panemine ei ole mõistlik, kuna valitsusel ei ole selle rakendamiseks mehhanismi.

"Isegi, kui see otsus saaks 51 saadiku toetuse, ei tähendaks see valitsuse jaoks midagi, sest valitsusel ei ole meedet selle rakendamiseks," ütles eelnõu juhtivkomisjoni esindaja Juku-Kalle Raid (Eesti 200) ERR-ile.

"Ideena on see väga hea. Tore on juhtida tähelepanu, et ei kasutataks kommunismiaja nimesid," lisas Raid. Ta viitas ka sellele, et sama printsiipi võiks rakendada ka Ivangorodi (Jaanilinna) või praeguse Kingissepa (tsaariaegne Jamburg, eesti keeles Jaama) suhtes.

"Aga meil ei ole ühtegi institutsiooni, keda selleks kohustada, saame anda ainult soovituse. Praegune otsus oleks sama, kui me ütleksime Vilniuse trollipargile, et nimetagu üks oma troll ümber Jaan Poska nimeliseks," rääkis Raid.

Ka väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) tunnistas ERR-ile, et komisjonis ei olnud sisulist vastuseisu sellele algatusele ning Königsbergi nimekuju tulekski kasutada kõikjal kus võimalik. Ta viitas ka sellele, et väliskomisjon otsustas juba septembris pöörduda Emakeele Seltsi keeletoimkonna poole, kelle juures tegutseb nõuandev välisnimede töörühm, Königsbergi nime kasutusele võtmiseks.

"See, et komisjoni arutelul jõuti konsensuslikult ühise seisukohani, on hea," ütles Mihkelson ning meenutas, et väliskomisjonis suudetakse tavapäraselt alati üksmeel leida.

Väliskomisjoni aseesimees Põlluaas (EKRE) ütles neljapäeval ERR-ile, et komisjoni teisipäevasel istungil oli koalitsioonisaadikute poolt tunda otsuse suhtes siiski "teatavat võbelust" ning juhiti tähelepanu selle vastukäivustele. "Minu arusaama kohaselt saab riigikogu kui seadusandja valitsust kui täidesaatvat võimu kohustada küll seda otsust järgima," ütles ta.

Põlluaas lisas, et kui koalitsiooni tõesti häirib eelnõus see üks sõna (kohustab – toim.), siis oleksid nad võinud teha muudatusettepaneku, aga seda ei tehtud ning samuti ei tõstetud seda arutelul esile. See näitab, et tegemist on vaid ettekäändega eelnõu tagasilükkamiseks, leidis Põlluaas.

Endise Ida-Preisimaa territooriumil asuv praegune Kaliningradi oblast jäi Nõukogude Liidu ja pärast selle lagunemist Venemaa koosseisu Teise maailmasõja järel ning sealsele suurimale linnale Königsbergile anti venekeelne nimi Kaliningrad Nõukogude riigitegelase ja stalinistliku terrorirežiimi juhtfiguuri Mihhail Kalinini järgi.

Vana preisikeelse nimega linn Twangste sai 1255. aastal saksakeelse nime Königsberg väidetavalt Böömimaa kuninga Ottokar II auks, öeldakse riigikogu pressiteates.

Linna on otsustanud hakata sõjaeelse nimega kutsuma hakata ka Poola, Leedu ja Läti, pahandades sellega Venemaad.