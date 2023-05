TS Laevad pakub saarte laevaühenduses vaid autopileti kasutamist

Transpordiamet valmistab ette uut suursaarte ja mandri vahelist parvlaevahanget ning küsib võimalikelt osalejatelt mõtteid, milliseid muudatusi parvlaevaühendus vajab, märgib ajaleht.

Praegusele käitajale, Tallinna Sadama tütarettevõttele TS Laevad on osutunud riigilt saadud äri kullauguks. Hoolimata kütusehindade suurest tõusust on võidetud just selles kululiigis, sest Lepingu järgi katab kütuse hinna tõusu riik. TS Laevade eelmise aasta tasuvus oli 24 protsenti ehk 35-miljonilise müügikäibe puhul teeniti 8,2 miljonit eurot kasumit.

TS Laevade juht Indrek Randveer ütles siiski, et tegu on ääretult suure riskiga äriga, sest kui järgmist hanget ei võideta, peab ettevõte leidma uue kasutuse tema omandis olevale neljale laevale.

Randveer ütles Ärilehele, et ei luba, et teeb järgmises hankes riigile kindlasti odavaima pakkumise, kuid ta pakub välja piletisüsteemi korrastamise, mis kaotaks praegused sadakond eri hinnaga piletitüüpi ja jätaks suursaartele pääsemiseks pileti ainult sõidukitele.

"Maailmas on mindud väga palju seda teed, et reisijapileteid ei olegi, on ainult autopiletid. /.../ Ärimudel tuleb üles ehitada, vaadates, mitu inimest keskmiselt autos on, ja selle alusel teha hinnakujundus," ütles Randveer.

Praegu on riik saatnud uue hanke tingimuste selgitamiseks üle 30 ettevõttele kutse osaleda ümarlaual, kuid toimunud kahel arutelul on osalenud kaks osalist.

Praegune hankeperiood lõpeb 2026. aasta oktoobris.