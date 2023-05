Sõjavastast särki kandnud Narva õpetaja jätkab tööd koolis

Vorontšihhina rääkis ERR-ile antud intervjuus, et kui ta 9. mail selle särgiga promenaadile tuli, ei oodanud ta järgnenud reaktsiooni. Tema sõnul näitab see, kui suur tabu see teema meie ühiskonnas jätkuvalt on.

"Asjad, mis Tartus või Tallinnas on täiesti tavalised, tekitasid Narvas täiesti uskumatuid kirgi," ütles ta.

Küsimusele, miks ta lahkumisavalduse kirjutas, vastas õpetaja, et selles, kuidas see vestlus tema ja direktori vahel toimus, lähevad seisukohad lahku.

"Sel hetkel öeldud sõnad mõjutasid mind nii, et kirjutasin avalduse. See tähendab, et ise poleks ma läinud seda kirjutama," lausus Vorontšihhina. "Te kuulete eri versioone. Ma ei välista, et sain direktorist valesti aru."

Ta lisas, et võib-olla puudutasid pretensioonid särgil olevas kirjas tärnide taga peituvat roppu sõna.

Vorontšihhina sõnul toetavad teda õpilased ja kui nad küsisid, kas ta teeks sama asja uuesti, siis vastas ta, et jah, absoluutselt, sest meie riigis on sõnavabadus.

"Me saame oma seisukohti rahulikult ja vabalt välja öelda, teades, et meil on see õigus ja keegi ei saa selle vastu midagi teha," rääkis ta ja märkis, et arvamusi on erinevaid ja õpilaste seas on ka teise poole toetajaid, mis on väga kurb.

Õpetaja ei mõista enda sõnul kedagi hukka ning tema tegevus aitas käivitada dialoogi. Ta märkis, et andis võimaluse õpilastel oma arvamust avaldada ja selgitas neile oma seisukohta. Tema sõnul jõuti järeldusele, et sõna on vaba.

Vorontšihhina tähtajaline tööleping kestab juunini ja pärast seda ta edasi koolis töötada ei plaani. See otsus oli tal enda sõnul tehtud juba varem, sest ta plaanib veel edasi õppida. Pärast seda ei pea Vorontšihhina võimatuks ta kooli lapsi õpetama naasmist.

Delfi kirjutas varem, et noor õpetaja jäi 9. mail Narva jõe äärsel promenaadil videole, kus kandis T-särki loosungiga "Putin on m*nn", mis postitati hiljem Tik Tokki. Seal levis see kiiresti, sealhulgas ka kooli õpilaste ja nende vanemate seas, kes ise postitasid video korduvalt sotsiaalmeediasse uuesti ning lisasid sellele vihaseid kommentaare.

Lapsevanemad andsid pahameelest teada ka kooli direktorile Tatjana Salule, kes tegi Vorontšihhinale ettepaneku, et ta annaks vihaste lapsevanemate ees selgitusi, kuid seejärel pani õpetaja tema lauale avalduse töölepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.

Direktor rõhutas, et Vorotšihhinat ei vallandatud T-särgil oleva teksti pärast, vaid ta lahkus omal soovil.