Venemaa külmutas Soome esinduste pangaarved

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas kolmapäeval, et Moskva külmutas Soome diplomaatiliste esinduste pangaarved Venemaal.

Soome välisministeerium kinnitas lehele, et arved on külmutatud ja neid ei saa kasutada. Soome on pöördunud sellega seoses Vene ametiisikute poole.

"Olukord on tõsine ja asja selgitatakse," ütles välisministeeriumi pressiteenistus.

Soome president Sauli Niinistö ütles, et pangaarvete külmutamine ületab märgatavalt piiri, milleni läks Soome Venemaa Helsingi suursaatkonna raharinglust piirates.

"Arvete külmutamine on Venemaa vastusammuna ebaproportsionaalne," ütles Niinistö STT-le. President lisas, et nüüd tuleb mõelda, kuidas Soome Moskva saatkonna ja Peterburi konsulaadi tegevust kindlustada.

Soomel on Venemaal Moskva suursaatkond ja peakonsulaat Peterburis. Aprillis otsustas välisministeerium Peterburi konsulaadi Petroskoi büroo tegevuse ajutiselt peatada, sest selle põhitegevus on oluliselt kahanenud. Jaanuari lõpus teatati Murmanski büroo sulgemisest.