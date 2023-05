Villa Andropoffi uus omanik plaanib suuri muudatusi

1980. aastate keskel Valgerannas parteifunktsionäride puhkekoduks ehitatud Villa Andropoff, mis sai oma nime hilisemalt soomlasest omanikult, on taas Eesti ettevõtte omanduses. Omanikul on suured plaanid, muu hulgas saab Andropoff uue nime.

Puhkekoht asub mere ääres ja kolmest küljest ümbritseb seda mets. Peahoone, kus praegugi tegutsetakse, projekteeris arhitekt Raine Karp ja kinomaja Meeli Truu, see on aga juba aastakümneid kasutult seisnud.

Madis Mägi, kelle osaühingule Magicom puhkekeskus nüüd kuulub, on sealsest arhitektuurist võlutud. Tänapäeval midagi sellist enam ei tehta ja selles kompleksi väärtus seisnebki. Aga raha kulub seal omajagu.

"Need kaks hoonet on muinsuskaitse all ja suured arhitektuuripärlid, aga vajavad investeeringuid. Koht tahab natukene turgutamist. /.../ Peale hakkame ideede kogumisest ja projekteerimisest. Oleme rääkinud muinsuskaitstega, Pärnu linnaga, arhitektide, projekteerijatega," rääkis Mägi.

Ta ütles, et koha nimi Andropoff ei kõneta teda üldse ja seetõttu saab kompleks nimeks Ehe.

"Öeldakse, et lapsed ise panevad endale nime ja see koht tahtis ka endale ise nime panna. Vaatasin, et mis see koht võiks olla. Hooned on ehedad, loodus on ehe, inimesed, kes siin käivad, on ehedad. Me tahame tõesti teha siia ühe hästi eheda ja ägeda koha," rääkis ta.

Töö käib koostöös muinsuskaitsega, sest 2020. aastast on tegemist mälestisega.

"Ma arvan, et see on päris oluline, et nad on mälestise staatuse saanud, kuna sellest perioodist Eesti arhitektuuri häid näiteid ei ole ülearu palju, mis on kaitse all ja mida sellisel kujul, nagu nad on projekteerija poolt tehtud ja valmis ehitatud, ka säiliksid ümberehitamata kujul või ka soojustamata kujul, et välisfassaadid on varjatud. Neid ei ole enam väga palju järel," rääkis muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Terje Luure.

Luure ütles, et on mõistagi hulk töid, mida omanikul on vaja teha, et see majutusasutusena kasutatav oleks, aga välisilmet omanik muuta ei tohi. Omaniku soov aga ongi ajalooline väljanägemine säilitada.