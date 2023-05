USA kritiseeris Iisraeli poliitiku vastuolulist külastust Templimäele

Ameerika Ühendriikide välisministeerium kritiseeris Iisraeli paremradikaalse valitsusministri Itamar Ben Gviri pühapäevast külastust moslemite jaoks pühale Templimäele. USA kritiseeris ka Ben Gviri provotseerivat retoorikat ning pühakoha politiseerimist. Ben Gvir on paremradikaalse erakonna Otzma Yehudit juht ning Iisraeli julgeolekuminister.

Minister Ben Gvir tegi oma visiidi käigus selgeks, et ta tahab sellega saata poliitilist sõnumit. "Meie kontrollimine olukord siin," ütles julgeolekuminister. Eelmine Ben Gviri külastus Templimäele jaanuaris pälvis Araabia riikide poolt laialdase halvakspanu ning kriitika USA poolt. Pühapäevast visiiti kritiseerisid nii Palestiina võimud kui ka Jordaania välisministeerium, kelle sõnul oli tegu provokatiivse sammuga, mis mõistetakse hukka ning tegu on ka ohtliku ja vastuvõetamatu eskalatsiooniga.

Iisraeli väed vallutasid Templimäe ja Iisraeli vanalinna 1967. aastal Jordaania vägede käest. Iisrael samas lubas Jordaania Wagfil administreerida Templimäe pühamut. Templimägi on püha juutide jaoks, kuna seal asuvad mitmed juutide pühakirjades ära mainitud templid. Samas on Templimäel paiknev Al-Aqsa mošee islamis tähtsuselt kolmas pühapaik, mistõttu on see osutunud suureks pingeallikaks Iisraeli-Palestiina konfliktis.

Senise kokkuleppe kohaselt võivad juudid ja teised mitte-moslemid külastada Templimäge kindlatel kellaaegadel, kuid nad ei tohi seal palvetada. Viimastel aastatel on Iisraeli usurahvuslased Templimäge korduvalt külastanud ning nõudnud juutidele võrdset õigust seal palvetada, mis on ärritanud nii Palestiinlasi kui ka teisi moslemeid. Osad nendest, kes seda on varem nõudnud, on nüüd Iisraeli valitsuskoalitsiooni liikmed.

USA välisministeeriumi esindaja Matthew Miller kritiseeris Iisraeli ka endise Homeshi asunduse külastuskeelu tühistamise pärast. Iisraeli asunikud evakueeriti Homeshist 2005. aastal. Külastuskeelu lõppedes saavad asunikud piirkonda naasta ja rajada sinna ametliku asunduse, kirjutas The Times of Iisrael.