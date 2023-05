Tallinna Sadam ehitab Paldiskisse sõjatehnika transpordiks uue kai

Pressiteate kohaselt sõlmis AS Tallinna Sadam lepingu Akciju Sabiedriba BMGS Eesti filiaaliga ja Insenerehituse AS-iga Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai nr 6A ja selle tagalaala projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Lepingu maksumus lepingu sõlmimise hetkel on 53,2 miljonit eurot ning vastavalt lepingus ette nähtud indekseerimise võimalusele võib ulatuda kuni 55,9 miljoni euroni. Kai koos tagalaalaga valmib juulis 2025.

Investeeringut kaasrahastab Euroopa Komisjon 20 miljoni euro ulatuses läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie aasta jooksul.

Ülejäänud investeeringu maksumus finantseeritakse laenukapitalist ning ettevõtte omafinantseeringuna. Projektiga seotud täiendav laenumaht jääb vahemikku 20-27 miljonit eurot ja investeeringute perioodil plaanib Tallinna Sadam jätkata senist dividendipoliitikat, teatas ettevõte.

Paldiski Lõunasadamasse rajatav uus kai koos tagalaalaga on vajalik sadamas kaupade ja sõidukite meretranspordi võimekuse suurendamiseks sealhulgas täites lisaks ka militaarset eesmärki, seisab pressiteates.

NATO lahinggrupi tehnika ja sõidukite saabumine Paldiskisse. Autor/allikas: Ardi Hallismaa/Kaitsevägi

Tulenevalt Paldiski Lõunasadama soodsast asukohast loob uue kai rajamine Tallinna Sadamale eeldused saada oluliseks partneriks Läänemere meretuuleparkide ehitamisel ja hilisemal hooldusel, lisas ettevõte.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul tagab uus kai võimekuse võtta sadamas vastu suure süvisega eriotstarbelisi laevu meretuuleparkide ehitamisel ja tuulikute komponentide transpordil.

"Suur tagalaala võimaldab erinevaid ettevalmistustöid generaatorite ja tuulikulabade valmistamiseks ning ladustamiseks enne laevale lastimist. Uue kai ümbruses on 40 hektari suurune vaba maa-ala, kuhu on võimalik rajada tuuleparkidega seotud tööstus- ja tootmisettevõtteid. See ala on sadamasisese teede võrgustikuga uue kai ja tagalaalaga hästi ühendatud. Lisaks on uut kaid võimalik kasutada vajadusel ka ro-ro laevade teenindamiseks. Tänaseks oleme sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepped nelja meretuuleparkide arendus- või ehitusettevõttega. Piirkonda rajatavad tuulepargid planeerivad tootmist alustada 2028. aastal, millele eelneb kolmeaastane tuuleparkide ehitusperiood," selgitas Kalm.

Investeeringu positiivne mõju Tallinna Sadama tegevusmahtudele ja käibele avaldub oodatavalt alates 2025. aastast pärast kai valmimist, kuid kuna läbirääkimised arendajatega alles käivad, ei ole hetkel rahalist mõju Tallinna Sadamale võimalik täpsemalt hinnata.