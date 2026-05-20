Paldiski Lõunasadamas avati suurtele ja rasketele mereveostele mõeldud kai

Tallinna Sadam avas Paldiski Lõunasadamas uue, senistest märksa pikema ja suurema meresügavusega kai, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaatuuleparke ning võimaldab võtta vastu rasket sõjatehnikat. "Tuuli" nime kandev kai on ainus Läänemere idakaldal asuv raskete mereveoste taristuobjekt ja tõstab seega oluliselt Eesti konkurentsivõimet.

Kai läks Tallinna Tallinna sadamale maksma 64 miljonit eurot, mis on ühtlasi ettevõtte viimaste aastakümnete üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Sisuliselt täideti Paldiski Lõunasadamas kai jaoks 10 hektarit kaldaäärset merd maaga.

Uus kai suudab vastu võtta raske- või ülegabariidilise veosega laevu. Kaldarambist saavad laevast maale sõita 10 korda raskemad sõidukid, kui seda võimaldab tavaline ramp.

"Konkurentsieelis on siin päris kõva, sest olukord on niisugune, et me oleme Läänemere idaosas esimene valmis maa- ja tuuleparkide ja teenindussadam. Ühte ehitatakse praegu Poolas, leedulased planeerivad Klaipedasse, aga meil on valmis see kai ja me oleme asunud juba teenindama. Tegemist on erilise kaiga, üle 300 meetri pikk, see tähendab, et me võime võtta siia väga võimsa laeva. Märtsis käiski meil ligi 250-meetrine maatuuleparkide komponentidega laev," rääkis Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Paldiski sadam annab tõuke nii meretranspordi kui ka Paldiski poolsaare arengule, kuhu on kavandatud mitmed energeetikaobjekte, ütles Kalm.

Peaminister Kristen Michali sõnul annab uus taristuobjekt Eesti majandusele ja ka julgeolekule palju juurde.

"Selle kai otstarve on multifunktsionaalne. See tähendab, et seda on võimalik kasutada ka kaitse-eesmärkide täitmiseks. Väga mitmekülgne, hästi läbimõeldud, kolme aastaga valmistatud, nii et väga vajalik arendus," lausus Michal.

Sadamast on ühenduse võimalused nii Ämari kui ka Tapa kaitseväelinnakutega. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul ei saanud valmis lihtsalt kai, vaid tegemist on arenguhüppega.

"Ühtepidi ettevõtlus, teistpidi ka julgeolek. On hästi suure kandevõimega, hästi laia alaga ja siin on veel tohutu arengupotentsiaal. Kui tavaliselt on Euroopa sadamates see probleem, et on kitsas kõigil opereerida, siis Paldiski on võimas ja Eesti mõistes annab väga suure arenguhüppe ka veel tulevikuks," ütles taristuminister Kuldar Leis.