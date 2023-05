Võrumaal tekitavad hirmu koduhoovi sattuvad ilvesed

Võrumaal külvavad hirmu ilvesed, kes päevasel ajal tulid talu hoovi ja kellest üks murdis maha kodukassi. Jahimeeste sõnul on Võrumaal ilveste arvukus märgatavalt suurenenud ning metskitsede arvukuse langus võib seletada seda, miks ilvesed on asunud jahtima koduloomi.

Kõige hõlpsam on Võrumaal ilveseid näha Alaveski loomapargis, kus neid on üle 20 aasta kasvatatud, aga Uue-Saaluse külas elav Triin nägi kuidas tema koduhoovi tulid kolm noort ilvest ning laste silme all murdsid maha nende kassi.

"Kolm ilvest oli kokku. Kaks neist jäid metsatuka alla, üks tuli hoovi peale ja staatiliselt seisis, vaatas ja otsis vist saaki. Tundus väga julge isend olevat ja ühel hetkel, kui ta siia sauna juurde jõudis ja kass siia sauna juurde tuli, siis kassilt haaras ta peast purema ja kass päris kõva võitluse pidas maha," kirjeldas Triin.

Võrumaal peatati ilvesejaht kümme aastat tagasi, mistõttu võib ilveseid olla Võrumaa metsades võrreldes varasemaga palju rohkem.

Kiskjad, kes on hakanud koduloomi ründama, tõenäoliselt ka oma tegevust jätkavad.

"Sellised loomad tuleks ikka ära elimineerida loodusest. Suure tõenäosusega saab väita, et kui nad on ühe korra niimoodi toimetanud, see ei jää viimaseks korraks," sõnas Võrumaa Jahimeeste Seltsi juht Mati Kivistik.

Uue-Saaluse külas toimunud vahejuhtumist on teavitatud ka keskkonnaametit.