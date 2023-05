Juba aprillis eemaldati samast paigast punamonument. Kui haudades olevad säilmed on väljakaevatud, maetakse need tulevikus ümber. Juhan Hepner uuris Eesti sõjamuuseumi arheoloogi Arnold Undi käest, mis haudadega tegemist on ja kui kaua väljakaevamised võivad aega võtta.