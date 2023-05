Pärnu allkirjastas uue silla projekteerimis- ja ehituslepingu

Sild läheb linnale maksma 26,7 miljonit eurot. Tegemist on võrkkaarsillaga. Tööd algavad juulis, ehitamisele kulub vähem kui kaks aastat. Ettevõtjate sõnul kasutavad nad ehitusel uudseid lahendusi ja tehnoloogiat, mis võimaldab hoida kokku raha ja aega.

"Ehitusleping on allkirjastatud ja nüüd läheb lahti ehituseks. Ehitusaeg on 22 kuud. Ma loodan väga, et ehitaja püsib graafikus ja 22 kuu pärast näeme uut kaarsilda üle Pärnu jõe," lausus Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

"Kogu meeskond on väga kogenud. Tegemist on INF Infra puhul küll uue ettevõttega. Meil on projekteerimismeeskond ehitanud üle kilomeetri pikkuseid sildu üle maailma. Meeskond on tasemel," lausus INF Infra juhatuse liige Robert Sinikas.