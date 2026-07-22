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Tallinna linn ütles Endla tänava tunnelite ehitajaga lepingu üles

Eesti
Endla viadukt
Endla viadukt Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linn lõpetab Endla tänava jalakäijatunnelite ehituslepingu töövõtja INF Infra OÜ-ga, sest ettevõte ei ole linna väitel täitnud lepingulisi kohustusi ega suutnud tagada tööde valmimist kokkulepitud tingimustel.

"Kuna ehitajal on sõlmitud ehitusleping Tallinna linnaga, mida ta ei ole suuteline täitma, siis oleme sunnitud Tallinna linnana lepingu üles ütlema," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan, näidates takerdumise põhjusena muu hulgas Elroni poole, kes ei soovinud lubada ehituse ajaks rongiliiklust peatada.

Endla tänava tunnelite eesmärk oli rajada kaks jalakäijate ja ratturite tunnelit, mis ühendavad Tehnika tänava piirkonna Kristiine keskusega, viies liiklejad raudteetammi alt läbi. Lisaks tunnelitele nägi projekt ette ümbruskonna sõidu- ja kõnniteede uuendamise ning ligi 200 meetri uue kanalisatsioonitrassi rajamise koostöös Tallinna Veega. Tulevikus saab Kristiine liikuvussõlmest oluline ühistranspordi sõlmpunkt, kuhu koonduvad rongid, bussid, trollid ja trammid.

Ehitustööd algasid mullu 22. oktoobril Tallinna Vee kanalisatsioonitorustiku rajamisega. Praeguseks on välja ehitatud kõik projektiga seotud torustikud, tehtud tööde kogumaksumus on veidi üle kahe miljoni (koos käibemaksuga).

Edasiste tööde käigus tekkisid aga olulised probleemid. Töövõtja ei suutnud Tallinna linna teatel jalakäijatunnelite paigaldustehnoloogiatele saada kooskõlastust raudtee sulgemiseks Eesti Raudtee käest.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Elari Udami hinnangul ei olnud töövõtja võimeline täitma lepingust tulenevaid kohustusi, jättis esitamata ajakohase töögraafiku ja tegevuskava mahajäämuse likvideerimiseks ning teatas, et ei ole valmis rajama tunneleid lepingus kokkulepitud hinnaga.

Samuti viitas töövõtja linna teatel võimalusele lõpetada ehitus alles 2028. aastal, mis ei olnud kooskõlas lepingu tingimustega.

"Kuna töövõtja ei esitanud nõutud ajakava ega kinnitanud valmisolekut jätkata ehitust kehtiva projekti ja lepingulise maksumuse alusel, otsustas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet lepingu lõpetada töövõtja oluliste lepingurikkumiste tõttu," lausus Udam.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet valmistab ette järgmised sammud, et Endla tunnelite projekt võimalikult kiiresti jätkuks ning kaua oodatud ühendus Kristiine ja kesklinna vahel saaks tulevikus siiski valmis.

Esialgse plaani järgi pidanuks tunnelite ehituse tööd lõppema 2027. jaanuaris. Tunnelite ehitus maksab kokku 4,2 miljonit eurot (ilma käibemaksuta), töid rahastavad Tallinna linn ja Tallinna Vesi.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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