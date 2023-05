Mõõkvaalad õppisid Gibraltari lähistel jahte ründama

Teadlaste hinnangul on üks Ibeeria poolsaare kandis elav mõõkvaal õppinud väiksemaid veesõidukeid uputama ning seda käitumismustrit on temalt õppinud ka teised mõõkvaalad.

Mõõkvaal, kellele on antud nimeks White Gladis on Ibeeria poolsaare lähistel rünnanud kolme jahti ning neist kaks ka uputanud, kirjutas teadusuudiste portaal Livescience. Teadlaste sõnul on Gladis tõenäoliselt varem sattunud mõne veesõidukiga traumat tekitanud kokkupõrkesse või jäänud kalavõrkudesse kinni ning on kättemaksuks asunud väiksemaid jahte ründama.

White Gladise rünnakuid on õppinud järgi tegema ka teised piirkonnas asuvad mõõkvaalad, kes on samuti asunud aluseid rammima. Kuna vanema mõõkvaala kombeid õpivad nooremad mõõkvaalad, siis võib selline käitumine sealse piirkonna mõõkvaalade seas mitmeid põlvkondi edasi kesta.

Näiteks 2. mail rammisid kuus mõõkvaala jahti, mis kannab nime Bavaria 46, mis seilas Gibraltari lahes Maroko Tangeri rannikulinna lähistel. Mõõkvaalade rünnak sõidukile kestis laeval olnute sõnul tund aega. Kuigi jaht ei uppunud, siis tekitasid mõõkvaalad sõidukile ulatuslikke kahjustusi.

Eelmine selline teadaolev intsident toimus 2022. aasta novembris Portugali ranniku lähistel. Tollal uppus üks veesõiduk Viana do Castelo sadama lähistel kui mõõkvaalade rammimise tõttu aluse kere mõranes ning sellesse tungis sisse merevesi. Laevameeskonna päästis Hispaania rannavalve.

Mõlema intsidendi puhul nägid laeval olijad kuidas nooremad mõõkvaalad kopeerivad ühe suurema mõõkvaala ründetegevust. Esimesed teated agressiivsetest mõõkvaaladest Ibeeria poolsaare rannikul pärinevad 2020. aasta maikuust. Tolle aasta septembris keelasid Hispaania võimud seilamise riigi loodeosa ranniku lähistel peale 29 kinnitatud mõõkvaala rünnaku.

Mõõkvaalad on sotsiaalsed loomad ning on võimelised teineteiselt õppima. Briti leht The Telegraph juhtis tähelepanu, et näiteks David Attenborough dokumentaalfilmis Frozen Planet II oli stseen, kus on näha mõõkvaalasid tegemas koostööd, et tekitada laineid, mis ajaks hülged jääpankadelt merre. Mõõkvaalad söövad hülgeid võimaluse korral.

Portugali Aveiro ülikooli bioloogiadoktor Alfredo López Fernandez kinnitas portaalile Livescience, et suur enamus veesõidukite kokkupuuted mõõkvaaladega on siiski inimeste jaoks ohutud. Alates 2020. aastast on jäädvustatud rohkem kui 500 interaktsiooni mõõkvaaladega ja ainult kolm alust on uputatud. USA Washingtoni ülikooli mõõkvaalateaduri Deborah Gilesi sõnul võib mõõkvaalade ebatavaline käitumine olla ka mänguline ning ajutine trend.

Ibeeria poolsaare lähistel paiknevad mõõkvaalad on kriitiliselt ohustatud mõõkvaalade alapopulatsioon.