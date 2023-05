Sindi kärestiku juures peeti ohutuspäeva

Aeg läheb kiiresti, Sindi paisu lammutamisest ja kärestiku rajamisest saab sel aastal juba viis aastat. Kõige muu positiivse kõrval lõi see ka võimaluse jõekaldal suuremaid veega seotud üritusi korraldada. Valla ohutuspäev on üks neist, algust tehti eelmisel aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Seekord toimub ohutuspäev koos süstaslaalomi võistlustega. Teeme kaks asja enne ära ja siis läheb kärestikul ehituseks. Teisel ohutuspäeval on meil üle 20 organisatsiooni, kes kõik siis kevadel, suve hakul, kui läheb õues suuremaks toimetamiseks, räägivad ohutusest nii vees, tänaval kui ka metsas," ütles ohutuspäeva korraldaja Rasmus Aaslaid.

Tõepoolest, sel suvel enam kärestikul üritusi korraldada ei saa, sest algavad kärestikukeskuse 1. etapi ehitustööd.



"Ilusasti ehitaja tuli meile vastu ja lubas meil kõik üritused ära korraldada, homsest algab kärestikul 1. etapi ehitus. Kogu suve käib siin ehitus, nii kärestikul kui ka selle ümbruses ja liiklus on häiritud," sõnas Aaslaid.

Sindist on tänu kärestikule saanud koht, kus saab süstaslaalomit harrastada, varem Eestis sellist kohta polnudki. Laupäeval ja pühapäeval peeti Sindis rahvusvaheline süstaslaalomi võistlus Nordic Cup Estonia 2023. Järgmised etapid toimuvad Lätis Valmieras ja Rootsis Falunis. Oluline on märkida, et ohutuspäeva mõte tuligi sellest, et paisu lammutamise järel oli võimalik hakata harrastama veega seotud tegevusi.



"Sindi kärestiku valmimisega tekkis potentsiaalne uus ohukoht, kuhu inimesed võivad minna. Ja ohutuspäev kutsutigi ellu selleks, et tõsta kohaliku kogukonna teadlikkust sellest, mis ohud siin on ja kuidas ohutult tegevusi nautida," ütles Nordic Cup 2023 peakorraldaja Siim Peetris.

Kärestikul alustas just tööd ka laste süstaslaalomi treeninggrupp.