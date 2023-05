Valimiskomisjon: m-hääletuse kasutamine tooks kaasa liiga palju riske

M-hääletuse ehk nutitelefonis hääletamise rakendused on praegu arendamisel, kuid turvariskide tõttu ei võeta neid tõenäoliselt järgmisel aastal europarlamendi valimistel veel kasutusse. Peamine mure on Apple`iga, kelle tegevust rakenduse levitamisel kontrollida ei saa.

Kui lubada praegu valijatel kasutada nutitelefonis hääletamise rakendust, siis ei saaks riik teha valijarakenduse ja autentsuse kontrolli ning valijarakenduse levitamine läheks valimisteenistuse kontrolli alt Google`i ja Apple`i kätte, selgus vabariigi valimiskomisjoni istungil mai keskpaigas.

Valimiskomisjon märkis, et oluline on teadvustada kõiki riske, mis m-hääletamisega kaasnevad; praeguseks välja töötatud tehnilised lahendused ei võimalda neid riske piisavalt maandada ning m-hääletamine ei ole võimalik üksnes valimiskomisjoni otsuseid muutes, vaid eeldab valimisseaduste muutmist.

Kuivõrd veebipoodide, rakenduste levitamise ja uuendamisega seotud riskid on liiga suured ning need tegevused ei ole valimisteenistus kontrolli all, ei saa m-hääletuse rakendust Euroopa Parlamendi valimistel praegusel moel kasutada, ütles istungil valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Cybernetica AS-i ekspert Sven Heiberg ütles, et kontroll valijarakenduse omandamise üle läheb olulisel määral riigi valimisteenistuse käest ära. Heiberg tõi välja kolm olulist riski: esiteks pikeneb valijarakenduste kriitiliste uuenduste omandamiseks vajalik aeg ning kontroll valijarakenduse levitamise üle läheb paljuski valimisteenistuse käest ära. Selle asemel hakkavad rakenduse levitamise üle olulist kontrolli omama tehnikahiiud Google ja Apple.

Teiseks ei saa teha valijarakenduse autentsuse ja terviklikkuse kontrolli. Eriti suur on probleem Apple`iga, kelle puhul ei ole IOS-i platvormil mingit kontrollivõimalust valijarakenduste toimimise üle, märkis Heiberg. Seega tuleks Apple`it lihtsalt usaldada.

Google`i puhul on olukord pisut lihtsam ning valimisteenistuse eksperdid saavad veenduda, et see, mida Google`i poest saab alla tõmmata, on see rakendus, mida valimisteenistus on volitanud kasutama.

Kolmas risk on samuti märkimisväärne: nutivalijarakendusega antud häält ei saa kontrollida. Kuivõrd m-hääletamise rakendusel on sama kontrollimise protokoll, mis tavavalijarakendusel ehk QR-kood, siis oleks kontrollimiseks vaja teist nutiseadet. Praegu töötatakse lahenduse kallal, et hääle kontrollimine oleks siiski võimalik.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) infosüsteemide arenduse osakonnajuhataja Alo Einla ütles, et oluline on teha otsus, kas europarlamendi valimistel kasutada m-hääletamist, võimalikult kiiresti.

Koitmäe sõnul võib vajalikuks osutuda fikseerida seadusega, millistele tingimustele peab nutiseadmega hääletamine vastama. "Juhul kui me riske aktsepteerime, siis tuleks, võimalik et seaduse tasemel, määratleda, millistele tingimustele nutiseadmetega hääletamine peaks vastama," lausus ta.

Koitmäe lisas, et kui kõik probleemid, mis riskihinnangus välja toodud, ei saa õiguslikku alust, siis hakkab neid küsimusi lahendama riigikohus, kes on aga juba praeguseks märkinud, et regulatsioon ei ole selge.

M-hääletamine tähendab, et elektrooniliselt häält andes ei pea selleks enam arvutit omama, vaid saab kasutada ka näiteks nutitelefoni või tahvelarvutit.