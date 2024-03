Mobiiliga võib saada hääletada järgmistel riigikogu valimistel

Riigikogu põhiseaduskomisjon soovib aprillis saata teisele lugemisele eelnõu, mille heakskiitmisel on võimalik järgmistel riigikogu valimistel hääletada mobiili teel. Opositsioon on eelnõu teiseks lugemiseks esitanud sadu muudatusettepanekuid.

Euroopa Parlamendi valimistel mobiiliga hääletada ei saa, sest riigikogu ei jõudnud eelnõu heaks kiita. Valimistega seotud seadused tuleb vastu võtta vähemalt pool aastat enne valimisi ja seda ei jõutud.

Nüüd on jõudmas teisele lugemisele eelnõu, mille vastuvõtmisel saab mobiiliga hääletada kolme aasta pärast, järgmistel riigikogu valimistel.

Eelnõu teine lugemine võib aga tuua kaasa ööistungid, sest eelnõule on esitatud 266 muudatust.

"Ma usun, et koalitsioonis on selle eelnõu osas üksmeel, et niimoodi võiks edasi liikuda. Ja ma usun, et see võetakse ka kevadel vastu. Ma usun, et riigikogu valimisteks, ma loodan, kindlasti saab juba mobiiliga hääletada. Mobiiliga hääletamine on suund, kuhu me liigume," ütles põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200).

Kõige rohkem muudatusettepanekuid esitas EKRE fraktsioon, kes ei toeta nii olemasolevat e-hääletust ega ka m-hääletust. Erakonna liikme, põhiseaduskomisjoni aseesimehe Jaak Valge sõnul ei ole tagatud valimiste salajasus.

"Selle võimaluse loomisega, et oleks võimalik ka mobiiltelefonidega hääletada, tegelikult seda salajasuse nõuet mitte ei tehta rangemaks, vaid tehakse veel leebemaks," sõnas ta.

Keskerakonna esindajat põhiseaduskomisjonis ei ole. Fraktsioonis on nii m-hääletuse toetajaid kui ka vastaseid. Erakonna fraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev ütles, et mobiiliga hääletamise rakendamisega ei tohi kiirustada

"Samal ajal kui teised riigid üldse on hästi skeptilised selles osas, kas e-valimisi kasutada või mitte, siis kui meie juba seda teeme, me peame seda tegema targalt, turvaliselt," ütles ta.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe peab reaalseks, et järgmistel parlamendivalimistel on valijate kasutada lisaks e-hääletusele ka m-hääletus.

"Tegelikult on vaja lahendada mõned tehnilised küsimused, mis on teisest küljest ka küllaltki olulised, mis puudutavad kõike nende rakendustepoodidega seonduvat. Hetkel see töö käib ja praegu ei oska ma veel öelda, millal see võiks lõppeda," rääkis Koitmäe.