Valitsusliit kavatseb leevendada pankade maksutõusu

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann rääkis ajalehele, et praegu käib kompromissi otsimine pankade tulumaksumäära tõusu üle. "Läbirääkimised käivad," ütles Akkermann. "Kompromissina arutatakse praegu seda, kas avansiline tulumaks on 22 protsenti või vähem."

Akkermann märkis, et ettevõtete ja sealhulgas ka pankade tulumaks tõuseb igal juhul 22 protsendini, kuid küsimus on selles, et kas pankade avansiline tulumaks saab olema väiksem.

Praegu on pankade avansiline tulumaks 14 protsenti.

Akkermann märkis, et riigikogu rahanduskomisjon tahab saata maksuseaduste eelnõude muudatusettepanekud suurde saali hiljemalt tuleva nädala neljapäeval. Seega on veel ligi nädal jäänud kõneluste pidamiseks.

Valitsus on taganemas ka oma esialgsest plaanist tõsta majutusasutuste käibemaksumäära kergitamine üheksalt protsendilt 22 protsendile. Samas tahab valitsus vähendada ajakirjandusväljaannete käibemaksuerisust, mida algselt plaanis ei olnud.