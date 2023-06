Varssavis tuli pool miljonit poolakat valitsuse vastu meelt avaldama

Ürituse korraldajate kõneisik, poliitik Jan Grabiec ütles AFP-le, et linnavõimud hindasid osavõttu 500 000 inimesele.

Mõne kuu pärast sügisel ootavad Poolat ees parlamendivalimised.

Poola ekspresident ja Nobeli rahupreemia laureaat ning kommunismivastase võitluse üks juhtfiguure Lech Walesa liitus samuti meeleavaldajatega.

Rahvast tuli kokku kõikjalt riigist, kui endine peaminister Donald Tusk, kes juhib opositsioonilist erakonda Kodanikeplatvorm (PO), kutsus meelt avaldama kõrge elukalliduse, tüssamise ja valetamise vastu ning demokraatia, vabade valimiste ja Euroopa Liidu poolt.

Enamike opositsioonierakondade juhid julgustasid oma toetajaid tulema meelt avaldama rahvusliku Seaduse ja Õigluse partei (PiS) vastu, mida juhib Jaroslaw Kaczynski.

Kunagine Euroopa Ülemkogu eesistuja Tusk pöördus rahva poole, öeldes, et tänase opositsiooni roll on võrreldav 1980-ndate aastate liikumise tähtsusega võitluses kommunismi vastu.

Walesa, kes juhtis ametiühingut Solidaarsus edukas võitluses kommunismi kukutamiseks, on olnud poliitikast pikalt eemal. Ta ütles marsil, et on kannatlikult oodanud päeva, mil rahvuslaste partei ja Kaczynski võimult tõrjutakse.

"Härra Kaczynski, me oleme tulnud teie järele. See päev on viimaks koitnud," ütles Walesa.

4. juuni protestimarsi päev on 34. aastapäev tähistamaks esimesi osaliselt vabu valimisi Poolas, millele järgnes kommunismi kukutamine üle Euroopa.