Pärnus avati 30. korda aktinäitus "Mees ja naine"

Tõenäoliselt on just näituse teema see, mis kunstihuvilisi peaaegu iga pildi ees mõtisklema ja omakorda seoseid otsima sunnib. Kõik ju teavad Euroopa olukorda ja oskavad ka hinnangut anda, mis on selle põhjustanud. Kunstnike fantaasialend teema kajastamisel on olnud piirideta ja see teeb väljapanekust ühe huvitavama, mis "Mehe ja naise" näitustesarjas kunstipubliku ette on jõudnud.

Kuraator Mark Soosaar aga ütles, et eeltöö piltide kokkusaamiseks oli sel korral tavapärasest suurem.

"Euroopal on üldse raske ja sellepärast oli raske ka seda väga valusat näitust kokku panna. Aga me kirjutasime paljudele kunstnikele, mitte ainult kodumaal, vaid Euroopas üldse, Ameerikas ka. Ja nii nad hakkasid oma töid saatma. Ja võib-olla kõige murelikuma ja kõige täpsema lasu tegi ikkagi Leedu kunstnik Meda Norbutaite, kes maalis Europe soovi, tema iha, tema valiku. See on see vasakpoolne maal, kus ta istub ilusa rammusa lehma seljas. Reaalsus, mis täna Euroopa peab nägema, on tema parempoolsel maalil. Seal on üleni verine ja tige härg, kes ründab Europet ja Europe peab põgenema," rääkis Soosaar.

Ameerika Ühendriikides elava Poola kunstniku Rafal Olbiski töid on sellel näitusel palju.

"Ta on ikkagi väga viljakas. Ka tema maalis ühe töö selle näituse jaoks. See on Zeusi, kes on härjaks muutunud, narrimisest Europe poolt punase rätikuga. Ikkagi palju allegooriat on nendes töödes ja ma arvan, et see näitus paneb inimesi päris tõsiselt mõtlema," ütles Soosaar.

Näitus jääb avatuks 10. septembrini.